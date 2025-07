Anfragen-Flut der FPÖ ist „Goebbels-Strategie“

Mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, dem Tiroler Parteichef Markus Abwerzger oder eben Gruber gebe es zahlreiche hohe Funktionäre der FPÖ, die ihre rechtsextreme Einstellung „stolz vor sich hertragen“ würden, stellt der Politikwissenschaftler fest. Bei Rosenkranz zeige sich das etwa durch eine Liste an Männern, die er als Leistungsträger bezeichnete – „viele davon vehemente Nazis“, so Kranebitter. Rechtsextreme Codes kämen immer wieder vor, und das ganz bewusst, so Kranebitter. „Wenn Kickl dann auf der CPAC-Konferenz in Budapest von ,fight and knock the globalists out‘ redet, ist vollkommen klar, was er meint. Globalisten ist ein Code für Jüdinnen und Juden. Das ist ein antisemitischer Kampfbegriff.“