Musk streitet mit Start-up um Namen „Twitter“

X kontert in einer Klage, das Start-up versuche „dreist, die weltbekannte Marke Twitter zu stehlen“. Tech-Milliardär Musk hatte Twitter vor gut drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar (37,4 Milliarden Euro) gekauft. Später benannte er die Plattform in X um und ließ konsequent alle Spuren des Namens Twitter ausradieren. Aus Sicht von Operation Bluebird zeugt dies davon, dass X keine Absicht habe, den alten Namen und das Logo zu nutzen – und will beides für sich haben. Man plane eine Website, die Twitter.new heißen solle, hieß es.