„Achterbahn der Gefühle“ für Kindl nach Baby-News

Baby-Kennenlernen vertagt

Freilich waren es keine einfachen Tage, denn seine Frau kam bereits einen Tag nach seiner Abreise zu den Spielen ins Krankenhaus, erzählte Kindl. „Das war schon auch ein bissl im Hinterkopf. Ich war einfach megahappy, dass alle gesund, munter und wohlauf sind und es beiden gut geht. Mein Sohn Luis ist heute hier gewesen. Es war cool, dass er dabei sein konnte.“ Für Steu war alles zusammen „brutal erfreulich“, er schaue sich auch gern Babyfotos an. „Wir teilen relativ viel miteinander. Wir reden über alles. Mein Bua Luis ist ein großer Fan vom Thommy. Es passt einfach“, sagte Kindl.