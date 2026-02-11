Vorteilswelt
Kontrolleure zu Gast

Überraschender Besuch ist für Salzburg Routine

Salzburg
11.02.2026 23:00
Das Trainingszentrum des FC Red Bull Salzburg in Taxham.
Das Trainingszentrum des FC Red Bull Salzburg in Taxham.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Philip Kirchtag
Von Sebastian Steinbichler und Philip Kirchtag

Zwei Personen in dunkelblauer Kleidung statteten dem FC Red Bull Salzburg am Mittwoch einen unangekündigten Besuch ab. Die „Krone“ weiß, was dahinter liegt. Dazu gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett des aktuellen Tabellenführers. 

Zwei Personen in dunkelblauen Jacken sahen den Salzburg-Spielern am Mittwochvormittag genau zu. Der FC Red Bull Salzburg hatte in Taxham unangekündigten Besuch von der Nationalen Anti-Doping Agentur bekommen. Sorgen muss man sich aber nicht machen. Die Stippvisite samt Überraschung war reine Routine und gehört zum Profisport eben dazu.

Die Behörde schaut immer wieder beim aktuellen Tabellenführer vorbei, zuletzt war sie im Herbst zu Gast im Trainingszentrum. Bei den nationalen und internationalen Spielen in der Bundesliga und auf internationalem Parkett sieht man sich öfter. Diesmal wurde ein Bullen-Quintett getestet.

Österreich ein Musterschüler
In den vergangenen Wochen galt der NADA-Fokus wegen der Olympischen Spiele vor allem dem Wintersport. Dabei dürfte es sich bei den Österreichern um einen Musterschüler im internationalen Vergleich handeln. Laut Präsident Michael Cepic, der zuletzt im ORF zu Gast war, habe man als eines von wenigen Ländern 100 Prozent der internationalen Anforderungen erfüllt.

Lesen Sie auch:
Wartet schon lange auf ein Tor: Onisiwo.
Krone Plus Logo
Derzeit nur Joker
Bullen-Stürmer Onisiwo: „Ich will mehr spielen“
10.02.2026

Selbst, wenn der Fußball nicht als „Risikosportart“ gilt, werden die Kicker dennoch regelmäßig kontrolliert. Ein Klub wie die Bullen muss jedes einzelne Training, Spieler auch ihre Urlaube angeben.

Red Bull Salzburg muss weiterhin auf Stürmer Yorbe Vertessen verzichten.
Red Bull Salzburg muss weiterhin auf Stürmer Yorbe Vertessen verzichten.(Bild: GEPA)

Innenverteidiger von Red Bull Salzburg steht vor Rückkehr
Auch verletzte Kicker sind von Kontrollen selbstverständlich nicht ausgenommen. Apropos: Valentin Sulzbacher (Wade) trainierte am Mittwoch zunächst mit dem Team und dann individuell. Jannik Schuster (krank) war bereits wieder in Taxham und sollte heute auf den Trainingsplatz zurückkehren. Weiterhin fehlen wird hingegen Yorbe Vertessen. Der Belgier wird mit einer Oberschenkelverletzung auf unbestimmte Zeit ausfallen.

