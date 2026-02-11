Überraschender Besuch ist für Salzburg Routine

Österreich ein Musterschüler

In den vergangenen Wochen galt der NADA-Fokus wegen der Olympischen Spiele vor allem dem Wintersport. Dabei dürfte es sich bei den Österreichern um einen Musterschüler im internationalen Vergleich handeln. Laut Präsident Michael Cepic, der zuletzt im ORF zu Gast war, habe man als eines von wenigen Ländern 100 Prozent der internationalen Anforderungen erfüllt.