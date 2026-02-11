Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwester ist gesperrt

Egle emotional: „Ich bin auch für sie gerodelt“

Olympia
11.02.2026 22:39
Selina Egle (l.) und Lara Kipp
Selina Egle (l.) und Lara Kipp(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Medaillengewinne sind an sich schon emotional. Rodlerin Selina Egle vergoss ihre Tränen, weil die Familie nach Cortina gekommen war. „Und weil meine Schwester hier ist. Da geht es rund bei mir. Ich bin heute auch für sie gerodelt“, sagte die Tirolerin, nachdem sie mit Lara Kipp Bronze im olympischen Doppelsitzerbewerb gewonnen hatte. 

0 Kommentare

Schwester Madeleine Egle ist eine der besten Einsitzerrodlerinnen, aber derzeit wegen drei verpasster Dopingtests gesperrt.

Madeleine Egle muss pausieren
Madeleine Egle muss pausieren(Bild: Christof Birbaumer)

„Das ist, was zählt“
„Die Saison war zäh. Dass sie heute trotzdem zum Zuschauen und Supporten gekommen ist, da denke ich mir, hej, das ist das, was zählt. Die Medaille heute habe ich auch für sie gewonnen“, sagte Selina Egle. Madeleine Egle wurde im August 2025 rückwirkend vom 1. März 2025 für 20 Monate gesperrt.

Die ÖRV-Asse errangen nach WM-Gold 2024 und 2025 ihren größten Erfolg. „Die Medaille bedeutet total viel. Wir können stolz auf uns sein, die ganze Saison so konstant zu fahren“, meinte die 23-jährige Egle. Gemeinsam mit ihrer gleich alten Partnerin führt sie die Weltcupwertung an, 2024/25 hatten die beiden diese bereits für sich entschieden.

Lesen Sie auch:
Bronze für unsere Rodel-Damen, die Herren legten Silber nach.
Olympisches Rodeln
Silber und Bronze für unsere Doppelsitzer
11.02.2026

Am Donnerstag kann Österreich zum Abschluss der Rodel-Bewerbe in der Team-Staffel noch einmal nachlegen. Neben Müller und Steu/Kindl sowie Egle/Kipp wird Rot-Weiß-Rot dort durch Lisa Schulte vertreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
285.394 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
208.845 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
188.543 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1219 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Olympia
Schwester ist gesperrt
Egle emotional: „Ich bin auch für sie gerodelt“
Heftige Stürze
Florian Lechner in der Halfpipe ohne Final-Chance
Olympisches Rodeln
Silber und Bronze für unsere Doppelsitzer
Eishockeyturnier
Finnland verliert Auftakt gegen Slowakei klar
Rekord-Gold an USA
Gegner blockiert! Gabriel Odor disqualifiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf