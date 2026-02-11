Egle emotional: „Ich bin auch für sie gerodelt“

Medaillengewinne sind an sich schon emotional. Rodlerin Selina Egle vergoss ihre Tränen, weil die Familie nach Cortina gekommen war. „Und weil meine Schwester hier ist. Da geht es rund bei mir. Ich bin heute auch für sie gerodelt“, sagte die Tirolerin, nachdem sie mit Lara Kipp Bronze im olympischen Doppelsitzerbewerb gewonnen hatte.
Schwester Madeleine Egle ist eine der besten Einsitzerrodlerinnen, aber derzeit wegen drei verpasster Dopingtests gesperrt.
„Das ist, was zählt“
„Die Saison war zäh. Dass sie heute trotzdem zum Zuschauen und Supporten gekommen ist, da denke ich mir, hej, das ist das, was zählt. Die Medaille heute habe ich auch für sie gewonnen“, sagte Selina Egle. Madeleine Egle wurde im August 2025 rückwirkend vom 1. März 2025 für 20 Monate gesperrt.
Die ÖRV-Asse errangen nach WM-Gold 2024 und 2025 ihren größten Erfolg. „Die Medaille bedeutet total viel. Wir können stolz auf uns sein, die ganze Saison so konstant zu fahren“, meinte die 23-jährige Egle. Gemeinsam mit ihrer gleich alten Partnerin führt sie die Weltcupwertung an, 2024/25 hatten die beiden diese bereits für sich entschieden.
Am Donnerstag kann Österreich zum Abschluss der Rodel-Bewerbe in der Team-Staffel noch einmal nachlegen. Neben Müller und Steu/Kindl sowie Egle/Kipp wird Rot-Weiß-Rot dort durch Lisa Schulte vertreten.
