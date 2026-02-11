Egle emotional: „Ich bin auch für sie gerodelt“

Medaillengewinne sind an sich schon emotional. Rodlerin Selina Egle vergoss ihre Tränen, weil die Familie nach Cortina gekommen war. „Und weil meine Schwester hier ist. Da geht es rund bei mir. Ich bin heute auch für sie gerodelt“, sagte die Tirolerin, nachdem sie mit Lara Kipp Bronze im olympischen Doppelsitzerbewerb gewonnen hatte.