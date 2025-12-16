Wieder Flug nach Frankfurt? Es heißt weiter Warten

Rund eine Million Passagiere ist die bisherige Bestmarke des Innsbrucker Flughafens aus dem Jahr 2019. „Diese wird zwar heuer nicht erreicht, aber wir schaffen es auch mit den knapp 900.000 Passagieren, mehrere Millionen Euro Gewinn zu machen. Was ja, glaube ich, auch ein sehr gutes Ergebnis ist“, blickt Flughafen-Chef Marco Pernetta zurück.