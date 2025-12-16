Wieder Flug nach Frankfurt? Es heißt weiter Warten

LIVE: Rast Shiffrin zum nächsten Slalom-Sieg?
Erfreulich verlief dieses Jahr für den Flughafen Innsbruck: Ein Plus von zwei Prozent bei den Passagieren schlägt sich auch im Ergebnis nieder. Weitere Destinationen und ein Neubau sind geplant. Doch: Die von vielen zurück ersehnte Verbindung nach Frankfurt lässt weiter auf sich warten.
Rund eine Million Passagiere ist die bisherige Bestmarke des Innsbrucker Flughafens aus dem Jahr 2019. „Diese wird zwar heuer nicht erreicht, aber wir schaffen es auch mit den knapp 900.000 Passagieren, mehrere Millionen Euro Gewinn zu machen. Was ja, glaube ich, auch ein sehr gutes Ergebnis ist“, blickt Flughafen-Chef Marco Pernetta zurück.
