Unfall an Kreuzung

Auto landete auf dem Dach: Fünf Verletzte

Kärnten
16.12.2025 18:37
Nach notärztlicher Versorgung wurden die Verletzten ins Klinikum gebracht.
Nach notärztlicher Versorgung wurden die Verletzten ins Klinikum gebracht.

Nachfolgender Lenker übersah linksabbiegenden Wagen: Unfall mit Überschlag und fünf Verletzten.

0 Kommentare

Zwei junge Männer – ein 19-jähriger Lenker aus Oberösterreich und sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer – waren Dienstagmittag von Ferlach Richtung Kraftwerk Annabrücke unterwegs. Ihrem Wagen folgte ein 18-jähriger Kärntner in seinem Auto, in dem noch drei Freunde und eine Freundin saßen. Bei einer Abzweigung auf einer Gemeindestraße in Kohldorf wollte der Lenker des vorderen PKW nach links abbiegen. Das dürfte der nachfolgende Lenker zu spät wahrgenommen haben, er verriss sein Fahrzeug, um eine Kollision zu vermeiden.

Das Auto geriet dabei ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zu Stillstand. Alle fünf Personen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahrzeuginsassen des vorderen PKW blieben unverletzt.

Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Feuerwehr Mieger.

Kärnten

