Auto landete auf dem Dach: Fünf Verletzte

Nachfolgender Lenker übersah linksabbiegenden Wagen: Unfall mit Überschlag und fünf Verletzten.
Zwei junge Männer – ein 19-jähriger Lenker aus Oberösterreich und sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer – waren Dienstagmittag von Ferlach Richtung Kraftwerk Annabrücke unterwegs. Ihrem Wagen folgte ein 18-jähriger Kärntner in seinem Auto, in dem noch drei Freunde und eine Freundin saßen. Bei einer Abzweigung auf einer Gemeindestraße in Kohldorf wollte der Lenker des vorderen PKW nach links abbiegen. Das dürfte der nachfolgende Lenker zu spät wahrgenommen haben, er verriss sein Fahrzeug, um eine Kollision zu vermeiden.
Das Auto geriet dabei ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zu Stillstand. Alle fünf Personen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahrzeuginsassen des vorderen PKW blieben unverletzt.
Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Feuerwehr Mieger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.