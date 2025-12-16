Auto landete auf dem Dach: Fünf Verletzte

Zwei junge Männer – ein 19-jähriger Lenker aus Oberösterreich und sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer – waren Dienstagmittag von Ferlach Richtung Kraftwerk Annabrücke unterwegs. Ihrem Wagen folgte ein 18-jähriger Kärntner in seinem Auto, in dem noch drei Freunde und eine Freundin saßen. Bei einer Abzweigung auf einer Gemeindestraße in Kohldorf wollte der Lenker des vorderen PKW nach links abbiegen. Das dürfte der nachfolgende Lenker zu spät wahrgenommen haben, er verriss sein Fahrzeug, um eine Kollision zu vermeiden.