„Die Kamelbuckel haben mich schon schockiert“

Wolken überm Langkofel, leichtes Schneetreiben rund ums Starthaus der Saslong. Und Max Franz (36) voll im eigenen Tunnel. Dass zwei der vier Vorläufer gestürzt waren, dass der Hubschrauber aufstieg, dass es eine Crash-Unterbrechung nach der anderen gab – der Kärntner bekam davon am Dienstag nix mit. Gar nix.