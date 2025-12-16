„Die Kamelbuckel haben mich schon schockiert“

Beim Training in Copper Mountain brach sich Max Franz vor 1129 Tagen beide Beine und kehrte am Dienstag in Gröden auf die Weltcuppiste zurück.
Wolken überm Langkofel, leichtes Schneetreiben rund ums Starthaus der Saslong. Und Max Franz (36) voll im eigenen Tunnel. Dass zwei der vier Vorläufer gestürzt waren, dass der Hubschrauber aufstieg, dass es eine Crash-Unterbrechung nach der anderen gab – der Kärntner bekam davon am Dienstag nix mit. Gar nix.
Alle Sinne konzentrierten sich auf die anstehenden zwei Minuten auf der berühmten Abfahrt im Grödental. Auf das erste Duell mit der Weltcup-Uhr nach 1371 Tagen (15. Abfahrt beim Finale in Courchevel) – 1129 Tage nach dem fatalen Sturz beim Training in Copper Mountain mit schweren Brüchen an beiden Beinen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.