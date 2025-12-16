Land verschlief niedrige Zinsen für Großprojekte
Investitionsstau folgt
Am Mittwoch beschließt der Salzburger Landtag das schwarz-blaue Kürzungsbudget. Die Experten der Arbeiterkammer kritisieren die darin geplanten Investitionen. Die Landesregierung habe den richtigen Zeitpunkt verpasst. In mehreren Bereichen sehen sie aber Möglichkeiten zum Sparen.
Am Mittwoch wird das Spar-Budget der Landesregierung im Landtag beschlossen. Trotz mehr als 380 Millionen Euro neuer Schulden gibt es massive Einsparungen. Wie mehrfach berichtet, wird der Pflege-Bonus ab Juli 2026 gekürzt, dazu gibt es zahlreiche weitere Einsparungen.
