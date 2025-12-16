Mehr als 200.000 Euro Schaden für einen Kärntner

Betrüger gab sich als Chef aus

Eine Angestellte einer Kärntner Baufirma erhielt am 16. Dezember eine E-Mail, welche unter dem Namen ihres Chefs versendet worden war. In der Nachricht wurde die Frau zu einer Überweisung in der Höhe von mehreren zehntausend Euro an ein portugiesisches Konto aufgefordert. Im Glauben, die Nachricht sei tatsächlich vom Inhaber der Baufirma versendet worden, tätigte die Frau die Überweisung vom Firmenkonto. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass es sich um eine gefälschte E-Mail handelte, die nicht von ihrem Chef versendet worden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.