Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit

„Betrifft tatsächlich mehrere Schulen“

„Eine derartige Anpassung der Unterrichtszeit, die rechtlich möglich und im Vorfeld auch angeboten worden ist, betrifft tatsächlich mehrere Schulen. Einige haben diese vorab schon umgesetzt, andere wiederum wollten abwarten, wie es sich tatsächlich entwickelt. Was für mich aber gar nicht geht, ist eine Sondererlaubnis für Schüler, zu spät kommen oder früher gehen zu dürfen“, so Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz zur „Krone“.