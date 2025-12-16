Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Koralmbahn-Start

Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit

Kärnten
16.12.2025 20:00
Auch für Schüler gelten nun neue Busfahrpläne – ganz im Sinne der Koralmbahn.
Auch für Schüler gelten nun neue Busfahrpläne – ganz im Sinne der Koralmbahn.(Bild: Kärnten Bus)

Freude bei Pendlern, Wirtschaft und Tourismus – Schülern und Eltern ist in Kärnten aber nicht zum Jubeln zumute. Im Gegenteil: Fahrplanänderungen aufgrund der Koralmbahn-Eröffnung sorgen teils für Chaos und Ärger- und für extra angepasste Schulunterrichtszeiten. 

0 Kommentare

Unzählige Eltern äußern seit Montag gegenüber der „Kärntner Krone“ ihren Unmut! Anstoß der Aufregung: die geänderten Fahrpläne aufgrund der Eröffnung der Koralmbahn. Einige Beispiele: Viele Schüler aus Villach müssen nun 20 Minuten früher aufstehen, um den Bus Richtung Mittelschule Landskron zu erwischen – dafür müssen sie aber 15 Minuten auf dem Hauptbahnhof auf ihren Anschlussbus warten. Nehmen sie den späteren Bus, kommen sie zwei Minuten vor dem Glockenläuten an der Haltestelle an.

„Ich habe die Eltern der Kinder und meinen Vater kontaktiert – so sind wir dann alle, in voll besetzten Autos, nach Hause gekommen. Eines der Kinder hatte gar kein Handy und war völlig verängstigt – was hätte sie gemacht, wenn sie dort alleine steht, kein Erwachsener dabei gewesen wäre?“ Dienstag dieselbe Problematik. „Wir haben jetzt extra eine WhatsApp-Eltern-Gruppe gegründet, um uns zu koordinieren.“

Rund 25 Kinder hätten mitten im Nirgendwo in Framrach eine Stunde auf ihren Bus nach Griffen ...
Rund 25 Kinder hätten mitten im Nirgendwo in Framrach eine Stunde auf ihren Bus nach Griffen warten sollen.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Schulunterricht nach Busfahrplan 
In Radenthein wiederum fängt die Mittelschule aufgrund des neuen Fahrplans bereits fünf Minuten früher an. Damit die Kinder am Nachmittag ihren Bus nach Hause noch rechtzeitig erreichen können.

„Betrifft tatsächlich mehrere Schulen“
„Eine derartige Anpassung der Unterrichtszeit, die rechtlich möglich und im Vorfeld auch angeboten worden ist, betrifft tatsächlich mehrere Schulen. Einige haben diese vorab schon umgesetzt, andere wiederum wollten abwarten, wie es sich tatsächlich entwickelt. Was für mich aber gar nicht geht, ist eine Sondererlaubnis für Schüler, zu spät kommen oder früher gehen zu dürfen“, so Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz zur „Krone“.

Noch einige „Baustellen“
Auch vonseiten der Kärnten Linien wird betont, dass im Vorfeld mit den Schulen kommuniziert und um Rückmeldungen gebeten wurde. „Uns ist aber bewusst, dass es einige Problemsituationen gibt, die wir gemeinsam mit den Verkehrsmittel-Betreibern beheben müssen.“

Lesen Sie auch:
Der Bahnhof Sigmundsherberg im Bezirk Horn noch lange vor dem Umbau. 
Ärger am Bahnhof
Gestrandet: „Keine Gnade mit den Bahnpendlern“
16.12.2025
Forum
Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?
16.12.2025

„Darum bitte ich alle Betroffene, uns ihre Anliegen per Mail an kundenservice@vkgmbh.at zu übermitteln. Ich ersuche im Zuge dessen aber auch um Verständnis und Geduld dafür, dass Änderungen erst ab den Semesterferien über die Bühne gehen werden“, so Roland Fercher von den Kärntner Linien.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
358.308 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
151.148 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
114.878 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Kärnten
Wieder Online-Betrüger
Mehr als 200.000 Euro Schaden für einen Kärntner
Nach Koralmbahn-Start
Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit
Unfall an Kreuzung
Auto landete auf dem Dach: Fünf Verletzte
Krone Plus Logo
Steht vorm Comeback
Eishockey-Star verlor sein Herz an eine Wienerin
Roboter und Co.
Land investiert Millionen in heimische Kliniken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf