Nichts als Schulden! Budgetvoranschlag abgelehnt

Zwei Stunden lang war der Budget-Gemeinderat ein Kasperltheater. Die Abstimmungen mussten zwei- bis dreimal wiederholt werden, die Parteien stritten, bis Magistratsdirektorin Isabella Jandl der Kragen platzte. Die 45 Gemeinderäte hätten über die geplante Umbenennung der Hermann-Gmeiner-Straße in Rudolf-Wurzer-Straße entscheiden müssen. Obwohl eine Person fehlte, ging die Abstimmung bei der Zählung 23:22 aus, dann 22:22. „Ich darf um Ihre Disziplin ersuchen. Wir können nur einmal abstimmen“, sagte Jandl in strengem Ton. Sogar ein Video wird nun herbeigezogen. Abgelehnt wurde der Antrag in jedem Fall. Vielleicht kriegt nun Ingeborg Bachmann eine neue Straße.