Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz

Heftige Kritik am Vorhaben

Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschenrechte weltweit zu stärken. Große Unternehmen sollen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Das Vorhaben wurde von Firmen vehement kritisiert – sie kritisierten vor allem, die bürokratische Belastung sei unzumutbar, wenn entlang der teils komplexen Lieferketten potenzielle Regelverstöße überprüft werden müssten. In Österreich treten ÖVP, NEOS und FPÖ für eine Entschärfung oder gar für einen Stopp des Gesetzes.