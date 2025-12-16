„Silvester-Schlagerbooom“: Diese Stars sind dabei!

Ein echter Knaller zum Jahresfinale: Der erfolgreiche Entertainer Florian Silbereisen sorgt auch heuer wieder am Silvesterabend mit seinem „Schlagerbooom“ für viele musikalische Leckerbissen. Die „Krone“ weiß, welche Stars mitfeiern – eines sei verraten: Es gibt eine Überraschung!
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr startet Florian Silbereisen einmal mehr auf eine ganz besondere Art ins neue Jahr 2026. Bereits seit sechs Monaten laufen die aufwendigen Vorbereitungen für den „Silvester-Schlagerbooom“ in der Basketballarena des FC Bayern München auf Hochtouren. Die Halle verwandelt sich mit Tausenden LED-Armbändern und ganz viel Pyrotechnik in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer.
„Ich wollte es erst gar nicht glauben“
Und jetzt steht auch fest, welche Stars mit Silbereisen ins neue Jahr 2026 feiern. Die „Krone“ kennt die ersten Namen! So hat sich kein Geringerer als Roland Kaiser angesagt. Damit sorgt der Schlagersänger zugleich für eine Überraschung, denn er unterbricht für seinen Auftritt extra seinen Urlaub.
„Ich wollte es gar nicht glauben, dass Roland tatsächlich bei uns auf der Bühne stehen wird“, sagt Silbereisen zur „Krone“, „und ich darf schon jetzt verraten: Das wird der größte Kaiser-Auftritt, den ich jemals präsentieren durfte.“
Im Comeback-Jahr auch mit dabei
In die Liste der zahlreichen Stars reiht sich auch der Graf mit seiner Band Unheilig ein, der in diesem Jahr bekanntlich nach einer rund zehnjährigen Pause sein großes Comeback gefeiert und neue Musik veröffentlicht hat. Zudem geht er 2026 auf große Tour, als Support-Act hat er den heimischen Künstler Alexander Eder engagiert.
Apropos heimisch: Beim großen „Silvester-Schlagerbooom“ sind auch österreichische Künstler mit von der Partie – und zwar unter anderem Andy Borg sowie DJ Ötzi. Sie teilen sich die Showbühne mit Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze, 80er-Kultstar Samantha Fox, die Draufgänger und vielen mehr.
Ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!
Entertainer Florian Silbereisen
Bild: Beckmann
Ein klares Versprechen vom Gastgeber
Silbereisen freut sich jedenfalls, dass er ein weiteres Mal gemeinsam mit dem TV-Publikum das neue Jahr begrüßen darf: „Ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!“
Die Eurovisionsshow wird in Österreich (ORF), Deutschland (ARD) und der Schweiz (SRF 1) am 31. Dezember um 20.15 Uhr live ausgestrahlt.
