„Silvester-Schlagerbooom“: Diese Stars sind dabei!

Im Comeback-Jahr auch mit dabei

In die Liste der zahlreichen Stars reiht sich auch der Graf mit seiner Band Unheilig ein, der in diesem Jahr bekanntlich nach einer rund zehnjährigen Pause sein großes Comeback gefeiert und neue Musik veröffentlicht hat. Zudem geht er 2026 auf große Tour, als Support-Act hat er den heimischen Künstler Alexander Eder engagiert.