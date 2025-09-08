Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Enorme Investitionen“

Strombonus: Industrie fordert weitere Entlastungen

Wirtschaft
08.09.2025 12:53
Die betroffenen Unternehmen weisen auf den großen Konkurrenzdruck aus Deutschland hin, wo eine ...
Die betroffenen Unternehmen weisen auf den großen Konkurrenzdruck aus Deutschland hin, wo eine Strompreiskompensation bis 2030 umgesetzt worden ist.(Bild: STOCKSTUDIO - stock.adobe.com)

Die energieintensiven Branchen Bergbau und Stahl begrüßen zwar den von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer angekündigten Strombonus, fordern aber gleichzeitig weitere unterstützende Schritte.

0 Kommentare

Über die Lösung für heuer und das nächste Jahr hinaus brauche es eine generelle Entlastung bei den Energiekosten, schreibt der Fachverband Bergbau-Stahl in einer Aussendung. „Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, die die Bergbau- und Stahlindustrie in den kommenden Jahren für die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsanlagen zur emissionsarmen Herstellung tätigen muss“, so Andreas Henckel-Donnersmarck, Obmann des Fachverbandes.

„Idealerweise bis mindestens 2030“
Auch die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche im europäischen Vergleich sei wichtig. Vor allem gegenüber Deutschland, wo eine Strompreiskompensation bis 2030 umgesetzt worden sei, sei Österreich im Nachteil. Daher brauche es „rasch klare Rahmenbedingungen – idealerweise bis mindestens 2030“, so der Obmann.

Lesen Sie auch:
2025 und 2026 gibt‘s für die energieintensive wieder einen Strombonus.
150 Mio. Euro bereit
Regierung unterstützt Industrie mit Strombonus
07.09.2025
Bilanz der Klausur
Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick
03.09.2025

Was als energieintensiv gilt
Wie das Wirtschaftsministerium am Sonntag angekündigt hat, sollen für den Strombonus pro Jahr bis zu 75 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Förderbedingung sind entsprechende Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz. Als stromintensives Unternehmen eingestuft werden Betriebe ab einem Verbrauch von einer Gigawattstunde (GWh) pro Jahr.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Wirtschaft
„Enorme Investitionen“
Strombonus: Industrie fordert weitere Entlastungen
Neue Zahlen
Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe
„Krone“-Gastkommentar
Zurück zur Neutralität
65 Mio. Euro Umsatz
Steyr Motors gründet Unternehmen in Singapur
Krone Plus Logo
Wahre Handwerkskunst
Dieses alte Wissen ist vom Aussterben bedroht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf