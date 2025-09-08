Strombonus: Industrie fordert weitere Entlastungen

Über die Lösung für heuer und das nächste Jahr hinaus brauche es eine generelle Entlastung bei den Energiekosten, schreibt der Fachverband Bergbau-Stahl in einer Aussendung. „Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, die die Bergbau- und Stahlindustrie in den kommenden Jahren für die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsanlagen zur emissionsarmen Herstellung tätigen muss“, so Andreas Henckel-Donnersmarck, Obmann des Fachverbandes.