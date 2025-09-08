Strombonus: Industrie fordert weitere Entlastungen

Die energieintensiven Branchen Bergbau und Stahl begrüßen zwar den von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer angekündigten Strombonus, fordern aber gleichzeitig weitere unterstützende Schritte.
Über die Lösung für heuer und das nächste Jahr hinaus brauche es eine generelle Entlastung bei den Energiekosten, schreibt der Fachverband Bergbau-Stahl in einer Aussendung. „Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, die die Bergbau- und Stahlindustrie in den kommenden Jahren für die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsanlagen zur emissionsarmen Herstellung tätigen muss“, so Andreas Henckel-Donnersmarck, Obmann des Fachverbandes.
„Idealerweise bis mindestens 2030“
Auch die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche im europäischen Vergleich sei wichtig. Vor allem gegenüber Deutschland, wo eine Strompreiskompensation bis 2030 umgesetzt worden sei, sei Österreich im Nachteil. Daher brauche es „rasch klare Rahmenbedingungen – idealerweise bis mindestens 2030“, so der Obmann.
Was als energieintensiv gilt
Wie das Wirtschaftsministerium am Sonntag angekündigt hat, sollen für den Strombonus pro Jahr bis zu 75 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Förderbedingung sind entsprechende Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz. Als stromintensives Unternehmen eingestuft werden Betriebe ab einem Verbrauch von einer Gigawattstunde (GWh) pro Jahr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.