„Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um das Verhältnis zwischen den USA und Europa und die Neuauflage des Wöginger-Prozesses. Eva Glawischnig geht beim aktuellen Zustand der Bundesregierung weiter: „Die Selbstaufgabe der SPÖ, die wir in der Koalition gerade erleben, ist historisch.“