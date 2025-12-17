Trump weitet US-Einreiseverbot auf Syrien aus

Die Maßnahme richte sich gegen Staaten mit anhaltenden und schwerwiegenden Mängeln bei Sicherheitsüberprüfungen und dem Informationsaustausch, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Als Begründung für Syrien verwies die US-Regierung darauf, dass viele Staatsbürgerinnen und Staatsbürger die zulässige Aufenthaltsdauer überschreiten würden. Zuvor hatte Trump dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa noch zugesagt, alles für den Erfolg Syriens zu tun. Er hatte al-Sharaa unterstützt, der sich nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad als gemäßigter Staatschef gibt.