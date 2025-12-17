Vorteilswelt
Zuckersüßes Posting

Nach Doping-Causa erlebt ÖSV-Mann „größtes Wunder“

Ski Nordisch
17.12.2025 08:18
Mario Seidl (hier beim Bewerb in Trondheim) wurde zum ersten Mal Papa.
Mario Seidl (hier beim Bewerb in Trondheim) wurde zum ersten Mal Papa.(Bild: EPA/Geir Olsen)

Nach dem Doping-Wirbel rund um seine Person schwebt Mario Seidl im Babyglück: Der Nordische Kombinierer wurde zum ersten Mal Vater.

„Das größte Wunder im Leben. Willkommen in unserer Familie, kleiner Bub“, schreiben Mario Seidl und seine Herzdame Victoria zu ihrem jüngsten Instagram-Posting. Dieses zeigt die Hände der frisch gebackenen Eltern sowie den neuen Erdenbürger. „Wir lieben dich!“

Doping-Ärger
Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt. In einem Interview mit dem ORF hatte Seidl die auffälligen Blutwerte auf eine Immunerkrankung zurückgeführt.

Inzwischen kämpfte sich Seidl nach einer schweren Verletzung wieder zurück und sammelte in der laufenden Saison bereits auch Weltcup-Punkte. Bleibt zu hoffen, dass ihm der Nachwuchs Flügel verleihen wird …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf