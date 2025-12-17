Nach Doping-Causa erlebt ÖSV-Mann „größtes Wunder“

Nach dem Doping-Wirbel rund um seine Person schwebt Mario Seidl im Babyglück: Der Nordische Kombinierer wurde zum ersten Mal Vater.
„Das größte Wunder im Leben. Willkommen in unserer Familie, kleiner Bub“, schreiben Mario Seidl und seine Herzdame Victoria zu ihrem jüngsten Instagram-Posting. Dieses zeigt die Hände der frisch gebackenen Eltern sowie den neuen Erdenbürger. „Wir lieben dich!“
Doping-Ärger
Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt. In einem Interview mit dem ORF hatte Seidl die auffälligen Blutwerte auf eine Immunerkrankung zurückgeführt.
Inzwischen kämpfte sich Seidl nach einer schweren Verletzung wieder zurück und sammelte in der laufenden Saison bereits auch Weltcup-Punkte. Bleibt zu hoffen, dass ihm der Nachwuchs Flügel verleihen wird …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.