„Anaconda“ kommt zurück in die Kinos

Der Horrorklassiker „Anaconda“ der späten 1990er Jahren bekommt jetzt wieder eine Frischzellenkur und kommt mit den Hollywood Stars Jack Black und Paul Rudd am 25. Dezember in die Kinos. Die „Krone“ verlost dazu Kinotickets.
Doug (Jack Black) und Griff (Paul Rudd) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und träumen schon immer davon, ihren absoluten Lieblingsfilm neu zu drehen: den „Klassiker“ Anaconda. Ihre Midlife-Crisis treibt sie dazu, ihren Traum endlich in die Tat umzusetzen. Sie reisen tief in den Amazonas, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Doch aus Spaß wird schnell Ernst, als plötzlich eine echte Riesenanaconda auftaucht – und das chaotisch-komische Filmset in eine tödliche Falle verwandelt. Der Film, für den sie sterben wollten? Könnte sie am Ende das Leben kosten...
Anaconda wurde von Tom Gormican inszeniert, der gemeinsam mit Kevin Etten auch das Drehbuch verfasste. In den Hauptrollen spielen Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior und Selton Mello. Produziert wurde der Film von Brad Fuller, Andrew Form, Kevin Etten und Tom Gormican. Als Executive Producer zeichnet Samson Mücke verantwortlich.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 25.12. 3x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22.12, 09:00 Uhr.
