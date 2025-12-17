Formel-1-Star Max Verstappen testet einen Mercedes

Max Verstappen gibt auch nach einer kräftezehrenden Formel-1-Saison weiter Vollgas! Der Red-Bull-Star testete am Dienstag in Estoril einen Mercedes-AMG-Boliden.
Auf der einstigen Formel-1-Strecke nahm Max Verstappen – laut „Endurance Info“ – in einem Mercedes AMG GT3 mit Red-Bull-Logos Platz. Seit längerem gibt es Gerüchte, dass Verstappen.com Racing, das eigene Rennteam des vierfachen Formel-1-Weltmeisters, 2026 mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe starten wird.
Langfristig hat der Niederländer zudem ein klares Ziel: das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Schon 2026 (14. bis 17. Mai) könnte der 28-Jährige dort antreten. Wie „motorsport-total.com“ jedoch berichtet, würde Verstappen nur starten, wenn er zumindest das erste von acht Wochenenden der Nürburgring-Langstrecken-Serie am 14. März, absolvieren kann, das mit dem zweiten Formel-1-Saisonwochenende in Shanghai kollidiert. Eine Terminänderung könnte Verstappen noch helfen.
Test und Sieg
Unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ hatte Verstappen im Mai in einem 600-PS-starken Ferrari 296 GT3 einen Test am Nürburgring absolviert.
Und im September hatte der Motorsport-Ausnahmekönner, nur zwei Wochen nach der bestandenen Lizenz-Prüfung für die Nordschleife, bereits seinen ersten Sieg auf der legendären Rennstrecke gefeiert. Im Ferrari 296 GT3 düpierte der Formel-1-Star bei seinem Ausflug in die Nürburgring-Langstrecken-Serie seine Konkurrenz.
