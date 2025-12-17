Formel-1-Star Max Verstappen testet einen Mercedes

Langfristig hat der Niederländer zudem ein klares Ziel: das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Schon 2026 (14. bis 17. Mai) könnte der 28-Jährige dort antreten. Wie „motorsport-total.com“ jedoch berichtet, würde Verstappen nur starten, wenn er zumindest das erste von acht Wochenenden der Nürburgring-Langstrecken-Serie am 14. März, absolvieren kann, das mit dem zweiten Formel-1-Saisonwochenende in Shanghai kollidiert. Eine Terminänderung könnte Verstappen noch helfen.