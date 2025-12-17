Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Red-Bull-Logos

Formel-1-Star Max Verstappen testet einen Mercedes

Formel 1
17.12.2025 08:01
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/APA/Alexander NEMENOV)

Max Verstappen gibt auch nach einer kräftezehrenden Formel-1-Saison weiter Vollgas! Der Red-Bull-Star testete am Dienstag in Estoril einen Mercedes-AMG-Boliden.

0 Kommentare

Auf der einstigen Formel-1-Strecke nahm Max Verstappen – laut „Endurance Info“ – in einem Mercedes AMG GT3 mit Red-Bull-Logos Platz. Seit längerem gibt es Gerüchte, dass Verstappen.com Racing, das eigene Rennteam des vierfachen Formel-1-Weltmeisters, 2026 mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe starten wird.

Langfristig hat der Niederländer zudem ein klares Ziel: das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Schon 2026 (14. bis 17. Mai) könnte der 28-Jährige dort antreten. Wie „motorsport-total.com“ jedoch berichtet, würde Verstappen nur starten, wenn er zumindest das erste von acht Wochenenden der Nürburgring-Langstrecken-Serie am 14. März, absolvieren kann, das mit dem zweiten Formel-1-Saisonwochenende in Shanghai kollidiert. Eine Terminänderung könnte Verstappen noch helfen.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen war mit einer Frage eines Reporters nicht einverstanden.
Nach Formel-1-Finale
Frage erzürnt Verstappen: „Du grinst mich dumm an“
10.12.2025
Trennung offiziell
So rührend verabschiedet sich Verstappen von Marko
09.12.2025
Umbruch bei Red Bull
Fix! Verstappen verliert Marko und Renningenieur
09.12.2025

Test und Sieg
Unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ hatte Verstappen im Mai in einem 600-PS-starken Ferrari 296 GT3 einen Test am Nürburgring absolviert.

Max Verstappen gewann auf der legendären Nordschleife in einem Ferrari 296 GT3.
Max Verstappen gewann auf der legendären Nordschleife in einem Ferrari 296 GT3.(Bild: GEPA)

Und im September hatte der Motorsport-Ausnahmekönner, nur zwei Wochen nach der bestandenen Lizenz-Prüfung für die Nordschleife, bereits seinen ersten Sieg auf der legendären Rennstrecke gefeiert. Im Ferrari 296 GT3 düpierte der Formel-1-Star bei seinem Ausflug in die Nürburgring-Langstrecken-Serie seine Konkurrenz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf