Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Martyrium vor Gericht

Schläge, Tritte, heißes Wasser und Vergewaltigung

Steiermark
17.12.2025 08:00
Es waren nicht nur Schläge, auch mit heißem Wasser wurde die Frau übergossen.
Es waren nicht nur Schläge, auch mit heißem Wasser wurde die Frau übergossen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Es ist unvorstellbar, was das Opfer für ein Martyrium durchleben musste. Von Serienrippenbrüchen durch Tritte über Verbrennungen durch heißes Wasser bis zu mehrfacher Vergewaltigung. Der Täter: der eigene Ehemann. Jetzt stand der gewalttätige Steirer in Graz vor einem Schöffengericht.

0 Kommentare

„Es ist ungewöhnlich, dass wir zwei Anklageschriften gleichzeitig verhandeln“, sagt Staatsanwältin Kerstin Schilcher-Schmidt beim Prozess am Dienstag in Graz. Die eine Anklage umfasst unter anderem zwei absichtlich schwere Körperverletzungen an einem Nachbarn des Angeklagten.

„Er hat das Opfer im Stiegenhaus mit einer Stahlrute attackiert“, schildert die Anklägerin. Bei einem zweiten Angriff kniete sich der Steirer auf den Mann und malträtierte ihn mit den Fäusten. So gut wie nichts im Gesicht des Opfers war nicht gebrochen. „Es war nur knapp davor, dass es letal (tödlich, Anm.) ausgeht“, so die Staatsanwältin. 

Mit allem geschlagen, was ihm in die Hände kam“
In der zweiten Anklage geht um „massivste Gewaltausübungen in brutalster Art und Weise“ an seiner Ehefrau. „Mehrmals pro Woche hat er sie mit allem, was ihm in die Hände kam, misshandelt.“ Darunter Fliegenklatschen, Regenschirme, Ruten, Schuhe oder der Staubsaugerschlauch. „Er hat sie zu Boden gestoßen und mit den Füßen getreten“, führt die Staatsanwältin weiter aus. Die Folge waren Serienrippenbrüche.

Lesen Sie auch:
Der 39-jährige Iraker soll seine Frau und deren zwei Kinder entführt haben. Die Sechsjährige ...
Keine Beweise
Kind (6) zeigte Notzeichen: Freispruch für Iraker
16.12.2025
Krone Plus Logo
Ehefrau aufgelauert
Sie wollte sich trennen – er griff zum Messer
16.12.2025

Doch damit nicht genug, auch die mehrfache (teils versuchte) Vergewaltigung seiner Frau ist angeklagt – „mit massiver, brutaler Gewalt“. Drei Jahre soll dieses schreckliche Martyrium gedauert haben. „Seine Schuld ist durch die eindrucksvolle Schilderung des Opfers, das lückenlos sein Martyrium darlegt, einer Vielzahl von Lichtbildern und Zeugenaussagen über die Verletzungen der Frau belegt“, betont Kerstin Schilcher-Schmidt.

Während des Anklagevortrags hält der Pensionist, der aus der U-Haft vorgeführt wurde, seinen Kopf durchgehend gesenkt. Er soll die Taten laut Polizei leugnen bzw. herunterspielen. Der Prozess fand aus Opferschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil des Schöffengerichts steht noch aus.

35 pro Tag
12.879 Betretungs- und Annäherungsverbote im Jahr

Laut Statistik wird rund ein Viertel aller Frauen in Beziehungen Opfer körperlicher Gewalt. Experten glauben, dass die Dunkelziffer noch höher ist. Opferschützer betonen, dass viele Betroffene aus finanzieller oder emotionaler Abhängigkeit oft lange Zeit schweigen.

Lesen Sie auch:
Das patriarchal geprägte Spanien hat seine Gesetze gegen Brutalos längst verschärft, in ...
Lücken im Gewaltschutz
Femizide erschüttern: „Schluss mit Schweigekultur“
15.12.2025

Oft sind es erst die Freundinnen, die die Gewaltopfer ermutigen, Anzeige zu erstatten. Nach einem Übergriff kann die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängen. In Österreich wurden heuer bereits 12.879 solcher Verbote ausgesprochen, was einem Schnitt von 35 Fällen pro Tag entspricht. In der Steiermark allein sind es schon über 1400.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf