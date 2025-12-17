Schläge, Tritte, heißes Wasser und Vergewaltigung

Mit allem geschlagen, was ihm in die Hände kam“

In der zweiten Anklage geht um „massivste Gewaltausübungen in brutalster Art und Weise“ an seiner Ehefrau. „Mehrmals pro Woche hat er sie mit allem, was ihm in die Hände kam, misshandelt.“ Darunter Fliegenklatschen, Regenschirme, Ruten, Schuhe oder der Staubsaugerschlauch. „Er hat sie zu Boden gestoßen und mit den Füßen getreten“, führt die Staatsanwältin weiter aus. Die Folge waren Serienrippenbrüche.