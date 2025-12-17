Gewinnen Sie Erholung für Körper & Geist

Niederösterreich verfügt über eine Gesundheitskompetenz, die in Österreich ihresgleichen sucht. Unter dem gemeinsamen Namen „Beste Gesundheit“ arbeiten sieben führende Gesundheits- und Rehabilitationsbetriebe zusammen. Wer all diese Stärken einmal selbst kennenlernen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Die „Krone“ verlost Wertgutscheine zu je 1.000 Euro für Aufenthalte in den teilnehmenden „Beste Gesundheit“-Häusern.
Unter dem Dach von „Beste Gesundheit“ haben sich sieben führende niederösterreichische Gesundheits- und Rehabilitationsbetriebe zusammengeschlossen. Gemeinsam verfolgen die Häuser ein Ziel: Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden, mehr Lebensqualität und mehr gesunden Jahren zu unterstützen. Moderne Diagnostik, individuelle Therapien und die Erfahrung hochqualifizierter medizinischer Teams bilden die Grundlage dieses Anspruchs. Die Gäste sollen sich ganzheitlich, medizinisch sicher und bestens aufgehoben fühlen.
Sieben Betriebe mit einem gemeinsamen Ziel
Zu den „Beste Gesundheit“ Betrieben gehören
Gemeinsam bilden diese Häuser eine medizinische Vielfalt, wie sie sonst kaum an einem Ort zu finden ist. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit stehen vier große Schwerpunkte, die den gesamten Weg zu besserer Gesundheit abdecken:
Für alle Beschwerden was dabei
Die medizinische Bandbreite der Gruppe reicht von orthopädischen Beschwerden über Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu Stoffwechselproblemen, psychosozialen Belastungen, Krebsfolgen, neurologischen und pulmologischen Erkrankungen. Ergänzend dazu werden Programme für Schmerztherapie und Lebensstilmedizin angeboten. Damit bietet „Beste Gesundheit“ für nahezu jedes Beschwerdebild den passenden Rahmen.
Alle Häuser sind Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen und verfügen über umfassende Zertifizierungen. Die Zusammenarbeit mit Kliniken, Universitäten und führenden Expertinnen und Experten sorgt dafür, dass die Behandlungskonzepte stets am neuesten Stand der Medizin bleiben.
Gleichzeitig legt man großen Wert auf ein angenehmes Ambiente und eine gesunde, oft regionale Kulinarik. In vielen Einrichtungen wird mit biologischen Zutaten gekocht, denn Gesundheit ist mehr als Therapie – sie ist ein ganzheitliches Erlebnis.
Was diese gemeinsame Gesundheitsinitiative besonders auszeichnet, ist die Verlässlichkeit: Wer einen Aufenthalt in einem der Betriebe genießt, kann sicher sein, dass auch die anderen Einrichtungen denselben Qualitätsanspruch verfolgen. Unterschiedliche Spezialisierungen, aber ein gemeinsames Verständnis davon, wie moderne Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation aussehen sollen.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, Wertgutscheine zu je 1000 Euro in den folgenden Betrieben von „Beste Gesundheit“ zu gewinnen:
