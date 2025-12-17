Gewinnen Sie Erholung für Körper & Geist

Vorteilswelt
17.12.2025 08:00
(Bild: ARGE Beste Gesundheit)

Niederösterreich verfügt über eine Gesundheitskompetenz, die in Österreich ihresgleichen sucht. Unter dem gemeinsamen Namen „Beste Gesundheit“ arbeiten sieben führende Gesundheits- und Rehabilitationsbetriebe zusammen. Wer all diese Stärken einmal selbst kennenlernen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Die „Krone“ verlost Wertgutscheine zu je 1.000 Euro für Aufenthalte in den teilnehmenden „Beste Gesundheit“-Häusern.

Unter dem Dach von „Beste Gesundheit“ haben sich sieben führende niederösterreichische Gesundheits- und Rehabilitationsbetriebe zusammengeschlossen. Gemeinsam verfolgen die Häuser ein Ziel: Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden, mehr Lebensqualität und mehr gesunden Jahren zu unterstützen. Moderne Diagnostik, individuelle Therapien und die Erfahrung hochqualifizierter medizinischer Teams bilden die Grundlage dieses Anspruchs. Die Gäste sollen sich ganzheitlich, medizinisch sicher und bestens aufgehoben fühlen. 

(Bild: ARGE Beste Gesundheit)

Sieben Betriebe mit einem gemeinsamen Ziel
Zu den „Beste Gesundheit“ Betrieben gehören

  • das Moorheilbad Harbach mit dem heilkräftigen Harbacher Hochmoor ist spezialisiert auf die Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat
  • das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, österreichweit anerkannt für die medizinische Betreuung bei Herz- und Gefäßerkrankungen,
  • das Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau, bekannt für seine medizinischen Schwerpunkte Gesundheitsvorsorge Aktiv, Stütz- und Bewegungsapparat, Psychosoziale Gesundheit, Gefäße und Durchblutung sowie für seine hochwirksamen Kohlensäuretherapien,
  • das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof mit dem Badener Kurzentrum und Römertherme Baden, in dem moderne Therapieformen insbesondere bei Gelenks-, Wirbelsäulen- und rheumatischen Beschwerden zum Einsatz kommen, ergänzt durch ein besonderes Augenmerk auf die aktive Gesundheitsvorsorge und Kur sowie das Schwefelheilwasser,
  • das Lebens.Resort Ottenschlag mit den Schwerpunkten psychosoziale Gesundheit, Stoffwechselerkrankungen und Gesundheitsvorsorge Aktiv,
  • das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Niederösterreichs erstes Zentrum mit Schwerpunkt auf onkologische Rehabilitation sowie
  • das Lebens.Med Zentrum St. Pölten,das ambulante Rehabilitation in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie, Psychiatrie, Stoffwechsel, Neurologie, Pulmologie und Onkologie anbietet.
(Bild: ARGE Beste Gesundheit)

Gemeinsam bilden diese Häuser eine medizinische Vielfalt, wie sie sonst kaum an einem Ort zu finden ist. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit stehen vier große Schwerpunkte, die den gesamten Weg zu besserer Gesundheit abdecken:

  • die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), die auf einen nachhaltigen Lebensstil setzt,
  • die stationäre und ambulante Rehabilitation, die Menschen nach Erkrankungen oder Operationen wieder zurück in den Alltag führt,
  • die medizinisch fundierte Kur, die natürliche Heilvorkommen mit modernen Therapien verbindet sowie
  • individuell planbare private Gesundheitsaufenthalte, die medizinische Betreuung und erholsames Ambiente ideal kombinieren.
(Bild: ARGE Beste Gesundheit)

Für alle Beschwerden was dabei
Die medizinische Bandbreite der Gruppe reicht von orthopädischen Beschwerden über Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu Stoffwechselproblemen, psychosozialen Belastungen, Krebsfolgen, neurologischen und pulmologischen Erkrankungen. Ergänzend dazu werden Programme für Schmerztherapie und Lebensstilmedizin angeboten. Damit bietet „Beste Gesundheit“ für nahezu jedes Beschwerdebild den passenden Rahmen.

In guten Händen

Alle Häuser sind Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen und verfügen über umfassende Zertifizierungen. Die Zusammenarbeit mit Kliniken, Universitäten und führenden Expertinnen und Experten sorgt dafür, dass die Behandlungskonzepte stets am neuesten Stand der Medizin bleiben.

Gleichzeitig legt man großen Wert auf ein angenehmes Ambiente und eine gesunde, oft regionale Kulinarik. In vielen Einrichtungen wird mit biologischen Zutaten gekocht, denn Gesundheit ist mehr als Therapie – sie ist ein ganzheitliches Erlebnis.

Was diese gemeinsame Gesundheitsinitiative besonders auszeichnet, ist die Verlässlichkeit: Wer einen Aufenthalt in einem der Betriebe genießt, kann sicher sein, dass auch die anderen Einrichtungen denselben Qualitätsanspruch verfolgen. Unterschiedliche Spezialisierungen, aber ein gemeinsames Verständnis davon, wie moderne Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation aussehen sollen.

(Bild: ARGE Beste Gesundheit)

Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, Wertgutscheine zu je 1000 Euro in den folgenden Betrieben von Beste Gesundheit zu gewinnen:

  • das Moorheilbad Harbach,
  • das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs,
  • Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau,
  • Badener Hof 

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 8. Jänner, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Chance auf einen Aufenthalt in einem der führenden Gesundheits- und Rehabilitationsbetriebe erhöhen? Dann haben wir zwei gute Nachrichten für alle Abonnenten des Gesund -Newsletters der „Krone“! Ab dem 9. Jänner macht Sie die „Krone“ fit für das neue Jahr und bringt Ihnen 2x wöchentlich die besten Tipps für Ihre Gesundheit aus den Themenwelten Ernährung, Bewegung, mentale Stärke, Regeneration sowie medizinische Vorsorge. Zusätzlich erhalten alle teilnehmenden Abonnenten des Gesund-Newsletters die doppelte Gewinnchance! Also gleich jetzt anmelden und mit ein wenig Glück gewinnen! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
