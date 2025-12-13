Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hammer in Ministerien

Regierung besetzt jeden zweiten Beamten nicht nach

Innenpolitik
13.12.2025 09:41

Österreichs größte Regierung sparte bekanntlich nicht gerade an Staatssekretären, dafür jetzt aber bei den Beamten. Das geht aus einem der „Krone“ vorliegenden Papier hervor, das über Nacht beschlossen wurde. Bis Ende des Jahres 2029 werden 2600 Vollzeitäquivalente gekürzt.

0 Kommentare

Was sich unter dem sperrigen Ministerratsvortragstitel „Effizienzsteigerung und Objektivierung im Bundesdienst“ verbirgt, ist eine kleine politische Bombe. Österreichs erste Dreierkoalition, für deren Mitglieder und sieben umstrittene Staatssekretäre bekanntlich ja eigens die Bank im Parlament verbreitert werden musste, spart gemäß ihren Ankündigungen tatsächlich auch bei sich selbst – genauer gesagt bei den Beamten.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden technischen Möglichkeiten, insbesondere im Verwaltungsbereich, sowie des „eingeschlagenen Pfades einer verantwortungsvollen und disziplinierten Budgetkonsolidierung“, wie es von der Regierung heißt, sollen durch strategische Personalplanung tatsächliche Einsparungen im Bereich der Personalkosten des Bundes erreicht werden.

540 Millionen Einsparungspotenzial
In dem der „Krone“ vorliegenden und per Umlaufbeschluss über Nacht fixierten Ministerratsvortrag heißt es, dass bis Ende des Jahres 2029 in Summe somit rund 6 Prozent – das entspräche immerhin 2600 Vollzeitäquivalenten – des Verwaltungspersonals im Bundesdienst eingespart werden sollen.

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger sparen jetzt bei den Beamten.
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger sparen jetzt bei den Beamten.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

„Und das entspricht in etwa der Einsparung jeder zweiten Pensionierung, basierend auf der Pensionsprognose für den Verwaltungsdienst 2027 bis 2029 pro Jahr auf Bundesebene. Gesamt ergibt sich kumuliert bis ins Jahr 2030 ein Einsparungspotenzial von rund 540 Millionen Euro und ab dann eine jährliche Einsparung von rund 250 Millionen Euro. In diese Gesamtbetrachtung sollen neben den Pensionierungen auch weitere nachhaltige Effizienzsteigerungen im Bereich des Personalaufwands einfließen“, lautet die Rechnung der Regierer. 

Der Einsparungspfad

 

  • 1,5% bis Ende 2027 
  • 2,0% bis Ende 2028 
  • 2,5% bis Ende 2029

Externe Neuaufnahmen von Menschen mit einem Behinderungsgrad von 60 Prozent oder mehr sind wie bisher von den Einsparungen ausgenommen, wird präzisiert. Und ausgenommen seien zudem die Bereiche der Exekutive, der Gerichtsbarkeit, des Lehrpersonals und des Militärs.

Lesen Sie auch:
Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und sein Kollege Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ...
„Keine Tabus“
Regierung macht Lohnplus für Beamte rückgängig
09.09.2025

Ab Juni 2026 wird getüftelt
In einem ersten Schritt solle nun bis zum Juni 2026 in der Runde der Generalsekretäre, sowie Präsidialsektionsleitungen inklusive der Leitung der Sektion öffentlicher Dienst eine Bestandsaufnahme der aktuell zur Anwendung kommenden Besetzungsverfahren erstellt. „Anschließend werden unter Einbindung unabhängiger Experten sowie der Vertretungen der Dienstnehmer konkrete Vorschläge zu den im Regierungsprogramm vereinbarten Maßnahmen ehestmöglich ausgearbeitet werden“, heißt es von der Regierung. 

NEOS-Chefin: „Wir sparen im System“
NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger erklärt gegenüber der „Krone“: „Wir meinen es ernst mit ‚Sparen im System‘ und verschlanken den Verwaltungsapparat. Durch die Nicht-Nachbesetzung bei Pensionierungen sparen wir in den nächsten vier Jahren 540 Millionen Euro ein – und das ohne Qualitätsverlust in den so wichtigen Bereichen wie Bildung, Justiz oder Polizei. Zusätzlich stärken wir die Qualität und Transparenz mit objektiven Auswahlverfahren und entwickeln die Einstiegstests für Bewerberinnen und Bewerber in der Bundesverwaltung weiter – damit in Zukunft sichergestellt ist, dass bei Postenbesetzungen zählt, was man kann, und nicht, wen man kennt.“

Pröll: „Einsparungen durch Digitalisierung“
„In den kommenden 13 Jahren gehen 44 Prozent der Bundesbediensteten in Pension. Bis 2030 werden wir 6 Prozent des Verwaltungsdienstes nicht nachbesetzen. Um diese Lücke zu schließen, setzen wir auf das Motto: Einsparungen durch Digitalisierung, nicht an Digitalisierung. Vor allem durch Künstliche Intelligenz wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten. Gleichzeitig modernisieren wir die Verwaltung- ohne dabei sicherheitsrelevante Bereiche oder besonders schutzbedürftige Gruppen zu beeinträchtigen. Insgesamt ergibt sich durch die neue Regelung ein Einsparungspotential von 540 Mio. Euro bis 2030. Danach jährlich rund 250 Mio. – 20 Prozent davon fließen in die Digitalisierung“betont Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichParlament
NEOS
RegierungDigitalisierungPension
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
154.165 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
142.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.232 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Fotos aufgetaucht
Trump: „Keine große Sache, jeder kannte Epstein“
Hammer in Ministerien
Regierung besetzt jeden zweiten Beamten nicht nach
Wirbel in Ungarn
Missbrauch-Bericht jahrelang „vertuscht“?
Krone Plus Logo
LH-Vize stellt klar:
Abtreibungsgegner vor Spital in OÖ nicht geduldet
Gebietsabtretungen?
Ukraine-Verbündete knüpfen Gespräche an Bedingung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf