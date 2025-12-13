Regierung besetzt jeden zweiten Beamten nicht nach

NEOS-Chefin: „Wir sparen im System“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger erklärt gegenüber der „Krone“: „Wir meinen es ernst mit ‚Sparen im System‘ und verschlanken den Verwaltungsapparat. Durch die Nicht-Nachbesetzung bei Pensionierungen sparen wir in den nächsten vier Jahren 540 Millionen Euro ein – und das ohne Qualitätsverlust in den so wichtigen Bereichen wie Bildung, Justiz oder Polizei. Zusätzlich stärken wir die Qualität und Transparenz mit objektiven Auswahlverfahren und entwickeln die Einstiegstests für Bewerberinnen und Bewerber in der Bundesverwaltung weiter – damit in Zukunft sichergestellt ist, dass bei Postenbesetzungen zählt, was man kann, und nicht, wen man kennt.“