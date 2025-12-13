Vorteilswelt
Tanz zum Geburtstag

Sängerin JLo feierte mit Mutter (80) in Las Vegas

Society International
13.12.2025 12:26
US-Sängerin Jennifer Lopez hat mit ihrer Familie ausgiebig in Las Vegas gefeiert.
US-Sängerin Jennifer Lopez hat mit ihrer Familie ausgiebig in Las Vegas gefeiert.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

US-Sängerin Jennifer Lopez hat den 80. Geburtstag ihrer Mutter an einem ungewöhnlichen Ort gefeiert: Sie teilte Partybilder aus dem Luxushotel Bellagio in Las Vegas. Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez sind unter anderem auf der Tanzfläche und einer Terrasse mit Ausblick zu sehen.

Auch ein Ständchen auf der Bühne gab die 56-Jährige ihrer Mutter.„Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung! Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!“, schrieb Jennifer Lopez zu den Aufnahmen auf Instagram.

Sie bedankte sich bei ihrer Mutter Gudalupe Rodriguez, dass diese immer an sie geglaubt und sie unterstützt habe. Sie habe die Sängerin darin erinnert, wer sie sei. „Ich bin so gesegnet, deine Tochter zu sein, und ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können“, schrieb Lopez weiter.

Hier sehen Sie die Fotos von Jennifer Lopez und ihrer Mutter:

Auf den Fotos ist zum Beispiel zu sehen, wie die 80-jährige Mutter der Sängerin selbst tanzt, während gerade eine Liveshow auf der Bühne läuft. Für die Jubilarin gab es Redebeiträge, unter anderem von JLos Kind Emme, und eine dreistöckige Torte mit einer Barbie im Las-Vegas-Kostüm. 

Das Luxushotel Bellagio hat laut Buchungsplattformen unter anderem fünf Pools, ein Spa- und Wellnesscenter, Boutiquen sowie ein Fitnesscenter.

