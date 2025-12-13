Sängerin JLo feierte mit Mutter (80) in Las Vegas

US-Sängerin Jennifer Lopez hat den 80. Geburtstag ihrer Mutter an einem ungewöhnlichen Ort gefeiert: Sie teilte Partybilder aus dem Luxushotel Bellagio in Las Vegas. Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez sind unter anderem auf der Tanzfläche und einer Terrasse mit Ausblick zu sehen.
Auch ein Ständchen auf der Bühne gab die 56-Jährige ihrer Mutter.„Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung! Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!“, schrieb Jennifer Lopez zu den Aufnahmen auf Instagram.
Sie bedankte sich bei ihrer Mutter Gudalupe Rodriguez, dass diese immer an sie geglaubt und sie unterstützt habe. Sie habe die Sängerin darin erinnert, wer sie sei. „Ich bin so gesegnet, deine Tochter zu sein, und ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können“, schrieb Lopez weiter.
Hier sehen Sie die Fotos von Jennifer Lopez und ihrer Mutter:
Auf den Fotos ist zum Beispiel zu sehen, wie die 80-jährige Mutter der Sängerin selbst tanzt, während gerade eine Liveshow auf der Bühne läuft. Für die Jubilarin gab es Redebeiträge, unter anderem von JLos Kind Emme, und eine dreistöckige Torte mit einer Barbie im Las-Vegas-Kostüm.
Das Luxushotel Bellagio hat laut Buchungsplattformen unter anderem fünf Pools, ein Spa- und Wellnesscenter, Boutiquen sowie ein Fitnesscenter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.