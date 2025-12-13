Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vonn-Bezwingerin cool

Aicher: „Habe einfach mein Ding durchgezogen“

Ski Alpin
13.12.2025 12:45
Im Ziel jubelte Emma Aicher nach ihrer Fahrt – immerhin hatte sie gerade Lindsey Vonn ...
Im Ziel jubelte Emma Aicher nach ihrer Fahrt – immerhin hatte sie gerade Lindsey Vonn geschlagen.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Emma Aicher hat mit einer tollen Fahrt in St. Moritz den nächsten Sieg von Superstar Lindsey Vonn verhindert. Wie ihr das gelungen ist? Das weiß die Deutsche nach dem Rennen selbst nicht so wirklich, wie sie unbeeindruckt wissen lässt. 

0 Kommentare

Das deutsche Ski-Supertalent setzte sich in der zweiten Abfahrt von St. Moritz vor den beiden Speed-Granden Vonn (+0,24 Sek.) und Sofia Goggia (+0,29) durch. Was denn der Schlüssel zum Sieg war, wollte man im ORF von Aicher wissen und erntete für diese Frage zunächst nur ein Grinsen und Achselzucken.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn muss sich heute mit dem zweiten Platz „begnügend“. 
ÖSV-Damen geschlagen
Deutsche verhindert nächsten Abfahrtssieg von Vonn
13.12.2025

Aicher zeigt sich unbeeindruckt
Schließlich ließ sich die 22-Jährige doch noch zu einer Aussage „verleiten“ und erklärte völlig unbeeindruckt: „Keine Ahnung, was der genaue Schlüssel zum Sieg war. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen.“ 

Große Emotionen schienen bei der Deutschen nicht aufzukommen. Ihr Selbstvertrauen wachse aber natürlich mit jedem Erfolg, ließ die Allrounderin schließlich aber noch wissen. Immerhin nach der Fahrt – als sie gesehen hatte, dass selbst Superstar Vonn hinter ihr lag, entluden sich im Ziel noch die Emotionen in großen Jubelgesten.  

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
155.719 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
144.147 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.853 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Riesentorlauf-Ticker
LIVE: US-Amerikaner überrascht mit Nummer 52
Vonn-Bezwingerin cool
Aicher: „Habe einfach mein Ding durchgezogen“
ÖSV-Damen geschlagen
Deutsche verhindert nächsten Abfahrtssieg von Vonn
Adventkalender
13. Dezember: Ski-Helm und Startnummer zu gewinnen
Interessanter Einblick
Vonn verrät, wer mit ihrer Trophäe geschlafen hat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf