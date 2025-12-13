Aicher: „Habe einfach mein Ding durchgezogen“

Emma Aicher hat mit einer tollen Fahrt in St. Moritz den nächsten Sieg von Superstar Lindsey Vonn verhindert. Wie ihr das gelungen ist? Das weiß die Deutsche nach dem Rennen selbst nicht so wirklich, wie sie unbeeindruckt wissen lässt.
Das deutsche Ski-Supertalent setzte sich in der zweiten Abfahrt von St. Moritz vor den beiden Speed-Granden Vonn (+0,24 Sek.) und Sofia Goggia (+0,29) durch. Was denn der Schlüssel zum Sieg war, wollte man im ORF von Aicher wissen und erntete für diese Frage zunächst nur ein Grinsen und Achselzucken.
Aicher zeigt sich unbeeindruckt
Schließlich ließ sich die 22-Jährige doch noch zu einer Aussage „verleiten“ und erklärte völlig unbeeindruckt: „Keine Ahnung, was der genaue Schlüssel zum Sieg war. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen.“
Große Emotionen schienen bei der Deutschen nicht aufzukommen. Ihr Selbstvertrauen wachse aber natürlich mit jedem Erfolg, ließ die Allrounderin schließlich aber noch wissen. Immerhin nach der Fahrt – als sie gesehen hatte, dass selbst Superstar Vonn hinter ihr lag, entluden sich im Ziel noch die Emotionen in großen Jubelgesten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.