Aicher: „Habe einfach mein Ding durchgezogen“

Große Emotionen schienen bei der Deutschen nicht aufzukommen. Ihr Selbstvertrauen wachse aber natürlich mit jedem Erfolg, ließ die Allrounderin schließlich aber noch wissen. Immerhin nach der Fahrt – als sie gesehen hatte, dass selbst Superstar Vonn hinter ihr lag, entluden sich im Ziel noch die Emotionen in großen Jubelgesten.