Sumann erhält endlich kleines Weltcup-Kristall!

Der aktuelle ÖSV-Biathlon-Chef Christoph Sumann hat am Samstag in Hochfilzen nachträglich die Massenstart-Weltcup-Trophäe der Saison 2009/10 überreicht bekommen!
Der Steirer erhielt die Kristallkugel, weil dem damals in der Gesamtwertung vorangelegenen Jewgeni Ustjugow wegen seiner Verwicklung in den russischen Staatsdoping-Skandal zahlreiche Ergebnisse aberkannt worden waren. Der letzte Einspruch von Ustjugow gegen die Sanktionen wurde heuer abgewiesen.
„Werde deshalb keine Träne verdrücken!“
„Ich finde es einfach gut, dass man da dranbleibt, dass man den langen Atem hat und über mehrere Instanzen durchhält, dass man das weiterverfolgt“, sagte Sumann bei der Verleihung. „Großen emotionalen Wert hat es jetzt keinen mehr, aber ich freue mich schon. Die Erinnerung ist ja noch da, es ist schon noch greifbar, obwohl es lange her ist“, sagte Sumann. Die Neuvergaben nach Doping-Vergehen seien sinnvoll und gut, aber er sehe es auch nüchtern und werde deshalb keine Träne verdrücken. Die Trophäe werde aber trotzdem einen Ehrenplatz in seiner Sammlung erhalten, so der 49-Jährige.
Sumann und ÖSV-Kollegen erhalten Olympia-Edelmetall
Außerdem erhielt beim Weltcup in Tirol eine ukrainische Staffel WM-Silber von 2011, das ursprünglich die Russen mit Ustjugow erobert hatten. Diese Neuvergabe ist eine von mehreren, die aufgrund der Streichung aller Resultate des Russen im Zeitraum von 2010 bis 2014 erfolgt waren. Die Übergaben erfolgen im Laufe dieser Saison an verschiedenen Schauplätzen.
Sumann wird im Februar bei den Winterspielen in Italien auch noch zwei weitere Olympia-Medaillen erhalten. Denn dem Verfolgungszweiten der Winterspiele 2010 wurde vom IOC die Massenstart-Bronzene der damaligen Bewerbe zugesprochen. Ursprünglich war er in Vancouver beim Sieg von Ustjugow im Massenstart Vierter geworden. 2014 in Sotschi gehörte Sumann der drittplatzierten ÖSV-Olympiastaffel an, die mittlerweile auf den Silberrang vorgereiht wurde. Auch die Überreichung an Sumann, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger und den immer noch aktiven Simon Eder wird während der Biathlon-Olympia-Bewerbe in Antholz erfolgen.
