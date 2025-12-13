Sumann erhält endlich kleines Weltcup-Kristall!

„Werde deshalb keine Träne verdrücken!“

„Ich finde es einfach gut, dass man da dranbleibt, dass man den langen Atem hat und über mehrere Instanzen durchhält, dass man das weiterverfolgt“, sagte Sumann bei der Verleihung. „Großen emotionalen Wert hat es jetzt keinen mehr, aber ich freue mich schon. Die Erinnerung ist ja noch da, es ist schon noch greifbar, obwohl es lange her ist“, sagte Sumann. Die Neuvergaben nach Doping-Vergehen seien sinnvoll und gut, aber er sehe es auch nüchtern und werde deshalb keine Träne verdrücken. Die Trophäe werde aber trotzdem einen Ehrenplatz in seiner Sammlung erhalten, so der 49-Jährige.