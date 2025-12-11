Will Orbán ein Präsidialsystem errichten?

In einem Fernsehinterview nach seiner Reise nach Washington D.C. sinnierte Orbán im November neben den außenpolitischen Erfolgen auch über die Vorzüge eines Präsidialsystems nach US-Vorbild. „Nur er entscheidet, nicht die Ministerien, oder das, was Medien schreiben“, meinte der rechtsnationale Ministerpräsident und verriet auch, dass bereits 2010, als er zum zweiten Mal an die Macht gekommen war, Pläne für eine „Änderung der Macht“ im Land diskutiert worden seien.