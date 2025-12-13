Vorteilswelt
Biathlon

Marchl stürmt in Goms zum Sieg im Sprint

Salzburg
13.12.2025 11:51
Thomas Marchl gewann den Junior-Cup-Sprint in der Schweiz.
Thomas Marchl gewann den Junior-Cup-Sprint in der Schweiz.(Bild: Danielsson/IBU)

Erfreuliche Nachrichten aus dem Biathlon-Nachwuchslager! Der Salzburger Thomas Marchl zeigte im IBU Junior Cup-Sprint in Goms ein überragendes Rennen und feierte seinen ersten Sieg in der wichtigsten Nachwuchsklasse der Loipenjäger.

„Er ist ein echtes Toptalent“, sagen Dominik Landertinger und Christoph Sumann über ihn.

Jetzt hat er genau das beim IBU Junior Cup in Goms bewiesen. Thomas Marchl vom SC Kuchl blieb im Sprint in der Schweiz makellos und gehörte in der Loipe zu den Schnellsten.

In Kombination ergab das Platz eins! Der 20-Jährige feierte seinen ersten Sieg in der Nachwuchs-Eliteliga und verwies den Tschechen Elias und den Weltcup-erprobten Kroaten Legovic auf die weiteren Plätze.

Ein starkes Rennen gelang auch Matthäus Schönaigner. Der 19-Jährige von der TSU St. Veit überzeugte ebenfalls mit einer bärenstarken Laufleistung. Da er sich am Schießstand drei Fehler erlaubte, landete er schlussendlich auf dem 13. Rang.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Salzburg

