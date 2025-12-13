Abzocke mit Ramsch-Uhren: „Keine zehn Euro wert“

„Alle drei Uhren für zehn Euro“

Erst später kam der Zweifel. Ein befreundeter Uhrensammler klärte ihn auf. Die Marke existiert zwar online – aber nur dort. „Eine chinesische Billiguhr mit schöner Verpackung“, so der Wiener. Ein Juwelier bot ihm nicht einmal zehn Euro für alle drei Stück.

Opfer treffen sich auf Verkaufsplattform

Auf Verkaufsplattformen tauchen die gleichen Modelle immer wieder auf. Niko D. schrieb andere Anbieter an. Gleich mehrere meldeten sich – mit der gleichen Geschichte. Aus dem Auto angesprochen, unter Druck gesetzt, hereingelegt. Besonders tragisch sind die Fälle älterer Menschen. Einer habe, so Nico, „fast eine halbe Mindestpension“ für drei Uhren ausgegeben. Der Glaube an das Schnäppchen, an den schnellen Gewinn, war größer als die Skepsis.