US-Regierung verkündet Einigung im Wasserstreit

Mit der Androhung weiterer Strafzölle scheint die US-Regierung nun ihr Ziel im Streit mit Mexiko um die Verteilung von Wasserreserven erreicht zu haben. Das Landwirtschaftsministerium in Washington erklärte am Freitag, dass eine Einigung mit den Mexikanern erzielt worden sei.
Demnach soll Mexiko bereits ab kommender Woche rund 249 Millionen Kubikmeter Wasser an die USA umleiten. Der Plan solle Ende Jänner finalisiert werden. US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins fügte hinzu, Landwirte im an Mexiko angrenzenden Süden von Texas hätten unter der „Ungewissheit“ durch den Wassermangel gelitten, würden nun aber die ihnen zugesagten Ressourcen erhalten.
US-Regierung hält Drohkulisse aufrecht
Rollins ergänzte, sollte Mexiko sich jedoch erneut nicht an seine vertraglichen Verpflichtungen halten, behielten sich die USA das Recht vor, zusätzliche Strafzölle in Höhe von fünf Prozent zu erheben. Mit einem solchen Zollaufschlag hatte bereits US-Präsident Donald Trump gedroht.
Trump warf Mexiko Vertragsbruch vor
Trump hatte Mexiko bereits im April erstmals vorgeworfen, den USA vertraglich vereinbarte Wassermengen vorzuenthalten und damit US-Landwirte zu gefährden. Anfang der Woche legte er in dem Streit nach. Er nannte die Menge von rund 987 Millionen fehlenden Kubikmetern Wasser, die den USA zustünden, da Mexiko seit fünf Jahren zu wenig liefere. Der US-Präsident warf Mexiko vor, gegen ein Abkommen aus dem Jahr 1944 zu verstoßen. Es sieht vor, dass die USA Wasser aus dem Colorado River teilen und im Gegenzug Wasser aus dem Rio Grande erhalten, der in Mexiko als Río Bravo bezeichnet wird.
