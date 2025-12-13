US-Regierung verkündet Einigung im Wasserstreit

Trump warf Mexiko Vertragsbruch vor

Trump hatte Mexiko bereits im April erstmals vorgeworfen, den USA vertraglich vereinbarte Wassermengen vorzuenthalten und damit US-Landwirte zu gefährden. Anfang der Woche legte er in dem Streit nach. Er nannte die Menge von rund 987 Millionen fehlenden Kubikmetern Wasser, die den USA zustünden, da Mexiko seit fünf Jahren zu wenig liefere. Der US-Präsident warf Mexiko vor, gegen ein Abkommen aus dem Jahr 1944 zu verstoßen. Es sieht vor, dass die USA Wasser aus dem Colorado River teilen und im Gegenzug Wasser aus dem Rio Grande erhalten, der in Mexiko als Río Bravo bezeichnet wird.