Bundesliga im Ticker

TSV Hartberg gegen WSG Tirol, LIVE ab 17 Uhr

Bundesliga
13.12.2025 05:58
TSV Hartberg empfägt die WSG Tirol
TSV Hartberg empfägt die WSG Tirol(Bild: GEPA)

17. Runde der österreichischen Bundesliga. TSV Hartberg empfängt die WSG Tirol. Wir berichten live – siehe Ticker unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“

Hier der LIVETICKER:

Als Tabellensechster sitzt Hartberg aktuell auf dem „Schleudersitz“ der Meistergruppen-Anwärter. Wohlwissend, dass das Rennen um die begehrten Plätze in den fünf Runden im Frühjahr ein „Gemetzel“ (TSV-Webseite) wird, könnten sich die Oststeirer mit einem Erfolg einen zwei Punkte dahinter lauernden Konkurrenten auf Distanz halten. „Dieses Spiel ist richtungsweisend, auf jeden Fall sehr wichtig im Hinblick auf die Tabelle. Ich mag solche Spiele, wenn es um so viel geht“, sagte Trainer Manfred Schmid, der nach seiner Sperre in die Coachingzone zurückkehrt. „Ich möchte, dass wir ihnen von Beginn an zeigen, dass es schwer wird, hier etwas zu holen.“ Anstelle des gesperrten Tom Hülsmann wird Ammar Helac das TSV-Tor hüten.

Die Tiroler stellen sich auf Schwerarbeit ein. „Hartberg ist irgendwie eine Besonderheit mit ihrer Spielweise in der Liga. Sehr kompakt, mit 5-3-2 teilweise am eigenen Dreißiger mit zehn Mann verteidigend. Diesen Block gilt es zu knacken“, erklärte Philipp Semlic vor dem Duell mit seinem Ex-Verein. Nach Sensationssiegen in Salzburg und Graz erlitten die Wattener zuletzt gegen Altach (0:3) einen Dämpfer. Semlics Augenmerk gilt auch deswegen einer „sauberen Restverteidigung“, denn Hartbergs Konter können wehtun. Mit den Stürmern Elias Havel und Marco Hoffmann verfüge der TSV über riesige Qualitäten im Umschaltspiel, betonte Semlic. „Mit ihrem Speed und Tiefgang wird es eine hohe Herausforderung. Es wird sehr viel um Konzentration, Wachheit, Schärfe und gutes Gegenpressing gehen.“

