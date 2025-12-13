TSV Hartberg gegen WSG Tirol, LIVE ab 17 Uhr

Als Tabellensechster sitzt Hartberg aktuell auf dem „Schleudersitz“ der Meistergruppen-Anwärter. Wohlwissend, dass das Rennen um die begehrten Plätze in den fünf Runden im Frühjahr ein „Gemetzel“ (TSV-Webseite) wird, könnten sich die Oststeirer mit einem Erfolg einen zwei Punkte dahinter lauernden Konkurrenten auf Distanz halten. „Dieses Spiel ist richtungsweisend, auf jeden Fall sehr wichtig im Hinblick auf die Tabelle. Ich mag solche Spiele, wenn es um so viel geht“, sagte Trainer Manfred Schmid, der nach seiner Sperre in die Coachingzone zurückkehrt. „Ich möchte, dass wir ihnen von Beginn an zeigen, dass es schwer wird, hier etwas zu holen.“ Anstelle des gesperrten Tom Hülsmann wird Ammar Helac das TSV-Tor hüten.