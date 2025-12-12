Die 10 besten Tipps gegen digitalen Augen-Stress

Zu den vielen Stunden täglich, die wir unsere Sehorgane belasten, kommen noch trockene Raumluft, Feinstaub, kalter Wind draußen, aber auch unerkannte Fehlsichtigkeit, falsche Brille und Verminderung der Tränenflüssigkeit. Kein Wunder, wenn die Augen jucken, sich anfühlen, als ob Sand drinnen wäre, Kopfweh, verschwommenes Sehen oder Rötungen auftreten. Wer sich die Augen reibt – das ist aber meist ein Reflex – verschlimmert die Beschwerden noch.