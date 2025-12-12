Causa Wöginger: Es geht um mehr als um den Gust

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat Christian Stocker. Die allzu aufreizend gezeigte Genugtuung des ÖVP-Chefs über das abrupte und seltsame Ende des Verfahrens wegen Postenkorruption gegen seinen Gust war zu unappetitlich. Als Bundeskanzler sollte Stocker über sein Selbstverständnis eines Wiener Neustädter Rechtsanwalts endlich hinausgewachsen sein und mehr staatspolitische Verantwortung zeigen, als sich bloß für seinen Parteifreund zu freuen.