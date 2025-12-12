Social-Media-Verbot: Reddit klagt gegen Australien

Reddit bezeichnete das Verbot in einem von seinen Anwälten unterzeichneten Schriftsatz als „ungültig, weil es die implizite Freiheit der politischen Kommunikation verletzt“. Zudem werfe das Gesetz ernsthafte Fragen des Datenschutzes und der politischen Meinungsäußerung für alle im Internet auf. Die Klage richtet sich gegen den australischen Staat und Kommunikationsministerin Anika Wells. Eine Stellungnahme von Wells‘ Ministerium lag zunächst nicht vor.