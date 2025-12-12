FC Bayern freut sich „auf drei Winter-Neuzugänge“

„Für uns sind es wie drei Neuverpflichtungen“, freuen sich der FC Bayern Sportdirektor Christoph Freund, nach Weihnachten wieder mit den Rückkehrern Alphonso Davies, Jamal Musiala und Hiroki Ito angreifen zu können. „Wir freuen uns wirklich auf drei Winter-Neuzugänge, die dann ab Jänner wieder dabei sind“, so der Salzburger.