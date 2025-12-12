Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kam für 2,5 Millionen

Bei „Fehlkauf“ gibt Rapid die Kontrolle wieder ab

Bundesliga
12.12.2025 06:39
Martin Ndzie kam im Sommer für 2,5 Millionen Euro.
Martin Ndzie kam im Sommer für 2,5 Millionen Euro.(Bild: GEPA)

Wegen fehlender Fitness gilt der Kameruner Martin Ndzie bislang als Fehlkauf, dennoch ist er beim Afrika Cup dabei. Interimstrainer Stefan Kulovits ist überzeugt: „Im Frühjahr ist er eine Verstärkung.“

0 Kommentare

Als Rapid Ende August Martin Ndzie als späte Neuverpflichtung präsentierte, war die Erwartungshaltung hoch: Kampfmaschine, Anker-Sechser, der ideale Sangare-Ersatz - daher bezahlte Grün-Weiß auch über zwei Millionen Euro für den Kameruner

Fast vier Monate später hat Ndzie in elf (Kurz-)Einsätzen in vier Bewerben noch keine 400 Minuten für Rapid absolviert. Der 22-Jährige wird bereits als Fehlkauf abgestempelt. Und über seine Fitness gerätselt. Zumal Ndzie Ende September dann für einige Wochen ganz aus dem Spielbetrieb genommen wurde. „Ihm hat die Vorbereitung bei einer Mannschaft gefehlt, das ist die Basis, die hat ihm gefehlt“, erklärt Trainer Stefan Kulovits. Weil Ndzie zwar beim FC Ashdod, dem Ex-Klub von Nenad Cvetkovic, unter Vertrag stand, aber Israel aus Angst vor dem Krieg verlassen durfte.

„Nicht am Zahnfleisch“
So hing das Kraftpaket in Kamerun einige Wochen in der Luft, ehe Rapid zuschlug. „Man hat zwar gleich gesehen, wozu er im Stande ist, aber die Fitness hat ihm gefehlt“, so Kulovits. Weshalb Leistungstests eingeschoben wurden, er gezielt aufgebaut wurde. Kulovits ist überzeugt: „Im Frühjahr wird er eine 100-prozentige Verstärkung sein.“

Allerdings wird Rapid darüber nicht die volle Kontrolle haben. Weil Ndzie am 15. Dezember mit Kamerun zum Afrika Cup reist, theoretisch bis zum 18. Jänner, dem Finale, in Marokko bleiben könnte. Da stehen Seidl und Co. in Wien schon längst wieder im Training.

Ndzie hebt mit Kamerun zum Afrika Cup ab.
Ndzie hebt mit Kamerun zum Afrika Cup ab.(Bild: GEPA)

Für Rapid ein Vor- oder Nachteil? „Das hängt von seiner Spielzeit beim Afrika Cup ab“, sieht es Kulovits positiv. „Über die Spiele baut man Substanz auf, er wird Kraft tanken.“ Auch der fehlende Urlaub ist kein Problem: „Er wird nicht am Zahnfleisch daherkriechen, weiß, dass er einen hohen Stellenwert hat“, so der Trainer.

Lesen Sie auch:
International bleibt der SK Rapid am Boden …
0:1 gegen Omonia
5. Pleite im 5. Spiel – Rapid bleibt Stockletzter!
11.12.2025
Gegen Omonia Nikosia
Rapids Dahl nach nur zehn Minuten verletzt raus
11.12.2025

Erst im Frühjahr wird sich also zeigen, ob Ndzie ein Top-Transfer oder ein teurer Fehlkauf war ...

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.609 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.886 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.563 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Bundesliga
Kam für 2,5 Millionen
Bei „Fehlkauf“ gibt Rapid die Kontrolle wieder ab
Krone Plus Logo
Sturm-Machtkampf
„Haben Sie schon Trainer gesucht, Herr Parensen?“
Rapid im freien Fall
Schlimme Krise – kommt gegen BW Linz die Erlösung?
Rapids Hofmann:
„Der Frust der Fans ist mehr als verständlich“
„Krone“-Stopplicht
Bundesliga: Das System muss hinterfragt werden!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf