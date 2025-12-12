Bei „Fehlkauf“ gibt Rapid die Kontrolle wieder ab

Fast vier Monate später hat Ndzie in elf (Kurz-)Einsätzen in vier Bewerben noch keine 400 Minuten für Rapid absolviert. Der 22-Jährige wird bereits als Fehlkauf abgestempelt. Und über seine Fitness gerätselt. Zumal Ndzie Ende September dann für einige Wochen ganz aus dem Spielbetrieb genommen wurde. „Ihm hat die Vorbereitung bei einer Mannschaft gefehlt, das ist die Basis, die hat ihm gefehlt“, erklärt Trainer Stefan Kulovits. Weil Ndzie zwar beim FC Ashdod, dem Ex-Klub von Nenad Cvetkovic, unter Vertrag stand, aber Israel aus Angst vor dem Krieg verlassen durfte.