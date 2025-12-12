Drogen aus dem Web: Mildes Urteil, breites Grinsen

Die Liste der vom Angeklagten bestellten und teilweise bei ihm sichergestellten Drogen liest sich wie ein Rezept der besonderen Art: zehn Tafeln Haschisch-Schokolade, 1000 LSD-Trips, 800 Gramm Cannabis, dazu 16 Gramm Ecstasy und rund 30 Gramm MDMA-Pulver. Die „Produkte“, wie er die Suchtmittel selbst nennt, beschaffte der 43-Jährige nicht nur in Vorarlberg – ein Teil der Ware kam über das Darknet aus Deutschland und den USA. Fast ein Jahr lang gelang es ihm, unbemerkt zu bleiben – bis im Mai diesen Jahres alles aufflog.