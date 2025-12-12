Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon neunte Vorstrafe

Drogen aus dem Web: Mildes Urteil, breites Grinsen

Vorarlberg
12.12.2025 06:04
Der Angeklagte kam mit einem milden Urteil davon.
Der Angeklagte kam mit einem milden Urteil davon.(Bild: Chantall Dorn)

Zwölf Jahre lang war ein Vorarlberger Drogenkonsument nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt gekommen – dann der Rückfall. Weil er sich haufenweise mit Suchtmittel eingedeckt hatte, musste sich der Wiederholungstäter am Donnerstag vor Gericht verantworten.

0 Kommentare

Die Liste der vom Angeklagten bestellten und teilweise bei ihm sichergestellten Drogen liest sich wie ein Rezept der besonderen Art: zehn Tafeln Haschisch-Schokolade, 1000 LSD-Trips, 800 Gramm Cannabis, dazu 16 Gramm Ecstasy und rund 30 Gramm MDMA-Pulver. Die „Produkte“, wie er die Suchtmittel selbst nennt, beschaffte der 43-Jährige nicht nur in Vorarlberg – ein Teil der Ware kam über das Darknet aus Deutschland und den USA. Fast ein Jahr lang gelang es ihm, unbemerkt zu bleiben – bis im Mai diesen Jahres alles aufflog.

Bei der Hausdurchsuchung stießen die Ermittler auf die umfangreiche Drogenpalette, sehr zum Nachteil des achtfach Vorbestraften. „Zwölf Jahre haben Sie sich nichts zuschulden kommen lassen“, begann die Richterin ihren mahnenden Vortrag. Der Angeklagte nutzte die Gelegenheit sofort für eine Rechtfertigung: „Ja, weil ich mich damals für eine Familiengründung entschieden hatte.“

Vergleichsweise mildes Urteil
Da er sich bereits bei der Polizei geständig zeigte und erklärte, einen Teil der Substanzen lediglich für den Eigenkonsum erworben zu haben, verzichtete das Gericht auf eine unbedingte Haftstrafe. Am Ende standen sechs Monate bedingt und eine Geldstrafe von 1620 Euro.

Ein vergleichsweise mildes Urteil, bedenkt man den gesetzlichen Strafrahmen von bis zu drei Jahren. Der Verurteilte zeigte sich entsprechend erleichtert, bedankte sich höflich bei der Richterin – und verließ mit einem breiten Grinsen den Gerichtssaal.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
0° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 8°
Symbol wolkig
Feldkirch
1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.401 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.604 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.372 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Vorarlberg
Schon neunte Vorstrafe
Drogen aus dem Web: Mildes Urteil, breites Grinsen
Täter verschanzte sich
Schüsse in Vorarlberg: Opfer und Schütze sind tot
Krone Plus Logo
Neues Credo in Altach
„Meistergruppe ist nicht zwangsläufig das Ziel“
Krise in Baubranche
Firmenpleiten: Starker Anstieg im 4. Quartal
„Bin kein Nazi“
Familienvater hängte Hitler-Bild im Wohnzimmer auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf