Neuer Bußgeldkatalog

Achtung! So hoch sind Strafen in der Steiermark

Steiermark
12.12.2025 06:00
Der Strafenkatalog wurde vereinheitlicht.
Der Strafenkatalog wurde vereinheitlicht.(Bild: Hannes Wallner)

Bis dato lag es im Ermessen der einzelnen Bezirke, wie hoch Bußgelder etwa bei Falschparken oder aggressivem Betteln ausfallen. Nun vereinheitlicht das Land Steiermark die Strafen. Die „Krone“ weiß, wann es richtig teuer wird!

Darf’s ein bisserl mehr sein? Wenn’s um Geldstrafen für diverse Verstöße ging, gab es in der Steiermark bis dato ein regelrechtes Behörden-Wirrwarr. Die Beträge für Verstöße gegen Ausgehzeiten oder Falschparken setzten die Bezirksverwaltungen in ihren jeweiligen Strafenkatalogen fest: Die Höhe der Geldbußen richtete sich danach, in welcher Gemeinde Polizisten ein Organmandat ausstellten.

Damit ist künftig Schluss. Auf Antrag von Landeshauptmann Mario Kunasek beschloss die Landesregierung gestern die – Achtung, Amtsdeutsch! – „Steiermärkische Organstrafverfügungsverordnung“, die mit 1. März 2026 in Kraft treten soll. Sie regelt Angelegenheiten, „in denen dem Land Steiermark die Gesetzgebung und Vollziehung zukommt“, wie es so schön heißt.

Zitat Icon

Wir sorgen künftig für mehr Transparenz: Verwaltungsübertretungen werden in den steirischen Gemeinden gleich bestraft.

Landeshauptmann Mario Kunasek, FPÖ

Umweltsünder blechen
Zum Beispiel werden Verstöße gegen das Landessicherheitsgesetz künftig einheitlich mit 35 Euro geahndet: wie Lärmerregungen, Verletzungen des öffentlichen Anstands oder verbotenes Betteln, das auch Betteln mit Tieren oder Minderjährigen einschließt. Bis zu 90 Euro wiederum müssen Erwachsene blechen, die sich über die erlaubten Ausgeh-Zeiten von Kindern und Jugendlichen hinwegsetzen. Teuer wird es auch, wenn Umweltsünder im Nationalpark Gesäuse Müll hinterlassen (70 Euro) oder geologische Kostbarkeiten (90 Euro) zerstören.

