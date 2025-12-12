Achtung! So hoch sind Strafen in der Steiermark

Umweltsünder blechen

Zum Beispiel werden Verstöße gegen das Landessicherheitsgesetz künftig einheitlich mit 35 Euro geahndet: wie Lärmerregungen, Verletzungen des öffentlichen Anstands oder verbotenes Betteln, das auch Betteln mit Tieren oder Minderjährigen einschließt. Bis zu 90 Euro wiederum müssen Erwachsene blechen, die sich über die erlaubten Ausgeh-Zeiten von Kindern und Jugendlichen hinwegsetzen. Teuer wird es auch, wenn Umweltsünder im Nationalpark Gesäuse Müll hinterlassen (70 Euro) oder geologische Kostbarkeiten (90 Euro) zerstören.