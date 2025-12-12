Michi Raffl: „VSV war immer mein zweites Zuhause“

Am Papier ist Michael Raffl (37) sogar Meister mit dem VSV. In Wahrheit jagt er aber heuer mit Salzburg seinen ersten echten Titel in Österreich. Denn der Villacher war ja für 15 Saisonen im Ausland, spielte neun Jahre in der NHL. Am Freitag kehrt er zurück in sein altes Wohnzimmer – die Villacher Stadthalle. Da fordert er mit den „Bullen“ seinen Jugendklub VSV.