Michi Raffl: „VSV war immer mein zweites Zuhause“

Am Papier ist Michael Raffl (37) sogar Meister mit dem VSV. In Wahrheit jagt er aber heuer mit Salzburg seinen ersten echten Titel in Österreich. Denn der Villacher war ja für 15 Saisonen im Ausland, spielte neun Jahre in der NHL. Am Freitag kehrt er zurück in sein altes Wohnzimmer – die Villacher Stadthalle. Da fordert er mit den „Bullen“ seinen Jugendklub VSV.
Einmal war Michael Raffl in seiner Eishockey-Karriere Meister in Österreich – 2005/06 mit Jugendklub VSV als 17-Jähriger. „Da habe ich nichts beigetragen – das zählt für mich nicht“, meint der heute 37-Jährige, der 262 Erstligapartien (152 Scorerpunkte!) für Villach bestritten hat – und heuer mit den Salzburger Bullen auf seinen ersten richtigen Titel in der Heimat losgeht.
