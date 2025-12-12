Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Speed-Damen starten

„Die Tagesform schwimmt nicht einfach so daher“

Ski Alpin
12.12.2025 06:30
Cornelia Hütter ist Österreichs heißestes Eisen in den Speed-Disziplinen.
Cornelia Hütter ist Österreichs heißestes Eisen in den Speed-Disziplinen.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Cornelia Hütter geht als Nummer eins der Abfahrtswelt in die am Freitag startende Speed-Saison und will im Kampf um die Kristallkugel wieder ein gehöriges Wörtchen mitreden. Dazu lässt die 33-Jährige eine steile These für die kommenden Monate vom Stapel. 

0 Kommentare

„Gehöre ich eigentlich auch da dazu zum Ski-Weltcup?“ Conny Hütter kam sich in den vergangenen Wochen vor dem Fernseher komisch vor. Die Technikerinnen starteten bekanntlich schon Ende Oktober. Die schnellsten Ski-Damen der Erde müssen bis Mitte Dezember zuschauen. „Aber wenn so eine Woche bevorsteht, warte ich gerne“, freut sich die Steirerin auf gleich drei Speed-Rennen zum Start. Heute (10.15) und morgen steht jeweils eine Abfahrt auf dem Programm. Den Abschluss bildet der Super-G, den sie 2024 gewonnen hat.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.609 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.886 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.563 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Speed-Damen starten
„Die Tagesform schwimmt nicht einfach so daher“
Ski-Weltcup im Ticker
Damen-Abfahrt in St. Moritz – ab 10.15 Uhr LIVE
Nach fast einem Jahr!
Ski-Ass nach Horror-Sturz zurück auf Skiern
Sieg für Geschwister
Erfolgreichste Ski-Familie der Welt schlug zu
Rennen in St. Moritz
Das ist die Startliste für die erste Damen-Abfahrt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf