„Die Tagesform schwimmt nicht einfach so daher“

Cornelia Hütter geht als Nummer eins der Abfahrtswelt in die am Freitag startende Speed-Saison und will im Kampf um die Kristallkugel wieder ein gehöriges Wörtchen mitreden. Dazu lässt die 33-Jährige eine steile These für die kommenden Monate vom Stapel.
„Gehöre ich eigentlich auch da dazu zum Ski-Weltcup?“ Conny Hütter kam sich in den vergangenen Wochen vor dem Fernseher komisch vor. Die Technikerinnen starteten bekanntlich schon Ende Oktober. Die schnellsten Ski-Damen der Erde müssen bis Mitte Dezember zuschauen. „Aber wenn so eine Woche bevorsteht, warte ich gerne“, freut sich die Steirerin auf gleich drei Speed-Rennen zum Start. Heute (10.15) und morgen steht jeweils eine Abfahrt auf dem Programm. Den Abschluss bildet der Super-G, den sie 2024 gewonnen hat.
