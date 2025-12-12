„Die Tagesform schwimmt nicht einfach so daher“

„Gehöre ich eigentlich auch da dazu zum Ski-Weltcup?“ Conny Hütter kam sich in den vergangenen Wochen vor dem Fernseher komisch vor. Die Technikerinnen starteten bekanntlich schon Ende Oktober. Die schnellsten Ski-Damen der Erde müssen bis Mitte Dezember zuschauen. „Aber wenn so eine Woche bevorsteht, warte ich gerne“, freut sich die Steirerin auf gleich drei Speed-Rennen zum Start. Heute (10.15) und morgen steht jeweils eine Abfahrt auf dem Programm. Den Abschluss bildet der Super-G, den sie 2024 gewonnen hat.