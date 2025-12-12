Vorteilswelt
Bellingham flucht, Moderatorin entschuldigt sich

Champions League
12.12.2025 07:04
Für Jude Bellingham setzte es mit Real Madrid die nächste Pleite.
Für Jude Bellingham setzte es mit Real Madrid die nächste Pleite.(Bild: AP/Manu Fernandez)

„Wir müssen Sch**** einstecken.“ Worte, die im Fernsehen nicht unbedingt etwas zu suchen haben und für die sich Moderatorin Laura Woods entschuldigte. Dabei kamen sie nicht aus ihrem Mund, sondern dem von Real-Profi Jude Bellingham. 

0 Kommentare

Nach dem 1:2 in der Champions League gegen Manchester City war der Brite von TNT-Reporterin Woods auf Trainer Xabi Alonso angesprochen worden. Die 38-Jährige wollte wissen, ob das Team denn noch hinter dem Spanier stehen würde. 

Lesen Sie auch:
Moderatorin Laura Woods sackte plötzlich zusammen.
Kurz vor Länderspiel
Live im TV: Plötzlich sackt Moderatorin zusammen
03.12.2025
Real verliert CL-Hit
„Er ist großartig“ – doch war es das für Alonso?
11.12.2025
„Königliche“ Krise
Manchester City dreht Hit gegen Real Madrid
10.12.2025

Team steht hinter Alonso
Bellingham meinte daraufhin: „Zu 100 Prozent. Der Trainer ist großartig. Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, und ich weiß, dass das auch auf viele meiner Mitspieler zutrifft.“ Dennoch ist bei den „Königlichen“ sportlich aktuell der Wurm drin, die Niederlage gegen ManCity war für die Madrilenen bereits die zweite in Folge. 

Allerdings kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, wie Bellingham ergänzte: „Niemand gibt auf, niemand beschwert sich oder jammert und denkt, dass die Saison vorbei ist. Wir müssen Sch**** einstecken, weiterkämpfen und nach vorne schauen.“ Stellvertretend für den 22-Jährigen entschuldigte sich Woods nach dem Interview für die direkte Wortwahl ihres Gesprächspartners, im auf X veröffentlichten Video wurde das Schimpfwort anschließend zensiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
