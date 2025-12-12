Bellingham flucht, Moderatorin entschuldigt sich

Team steht hinter Alonso

Bellingham meinte daraufhin: „Zu 100 Prozent. Der Trainer ist großartig. Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, und ich weiß, dass das auch auf viele meiner Mitspieler zutrifft.“ Dennoch ist bei den „Königlichen“ sportlich aktuell der Wurm drin, die Niederlage gegen ManCity war für die Madrilenen bereits die zweite in Folge.