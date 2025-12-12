Modeverkäuferin zwackte Unternehmen 30.000 Euro ab

Der von der Staatsanwaltschaft angeklagte Tatzeitraum war wahrlich kein Pappenstiel: Von Mai 2022 bis Jänner 2025 veruntreute die Tirolerin laut der Anklage in ihrer Funktion als Filialleiterin eines Modegeschäfts in Kufstein rund 30.000 Euro. Unter anderem täuschte sie vor, Waren von Kunden retour genommen und ihnen das Geld zurückgegeben zu haben. Außerdem behielt die Angeklagte die Tageslosung mehrfach für sich, statt sie auf das Konto ihres Dienstgebers einzubezahlen.