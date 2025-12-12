„Grenzwertig“: Hamann teilt gegen BVB-Star aus

„Das steht einem Spieler nicht zu“

Für Hamann zu viel des Guten, in seiner Sky-Kolumne schrieb der ehemalige DFB-Teamspieler: „Die deutlichen Worte von Nico Schlotterbeck, dass er die Einwechselspieler so kritisiert, das steht einem Spieler nicht zu. Wir wollen zwar, dass Spieler immer Klartext sprechen, aber diese Wortwahl ist grenzwertig. Du musst aufpassen, dass die Mannschaft nicht auseinanderdividiert wird durch solche Aussagen.“