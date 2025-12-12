„Ein Kandidat fürs Podest darf nicht zu Olympia!“

Krone: Vier Bewerbe, vier Siege. Wie überrascht sind Sie vom gelungen Start in den Olympia-Winter?

Christoph Bieler: Ich habe schon vor dem Auftakt in Ruka gesagt, dass ich ein recht gutes Gefühl habe. Dass es jetzt so gut läuft, überrascht uns selbst. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon einmal so gehabt haben.