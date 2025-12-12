Grand Hotel: Scheich bekämpft Verkauf vor Gericht

Der austro-saudische Milliardär Mohamed Bin Issa Al Jaber will beim Verkauf „seines“ Grand Hotels nicht kampflos das Feld räumen. Der Investor hat per Gericht Rechtsmittel eingelegt, um die Veräußerung rückgängig zu machen, wie die „Krone“ erfahren hat. Denn seiner Meinung nach sei die erlesene 5-Sterne-Herberge an der Ringstraße deutlich unter dem Marktwert über den Tisch gegangen.