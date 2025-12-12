Israel soll Räumung von Gaza-Trümmern übernehmen

Wiederaufbau könnte in Rafah beginnen

Laut „ynet“ wollen die USA im Gebiet von Rafah im Süden des Gazastreifens mit dem Wiederaufbau beginnen. Sie hofften, dass dies vertriebene Bewohner dazu bewegen werde, in den Süden zurückzukehren, noch bevor weitere Gebiete instand gesetzt werden. Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sein Land nicht für den Wiederaufbau des Gazastreifens zahlen werde - Israel sei für die Zerstörung dort verantwortlich.