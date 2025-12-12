Vorteilswelt
Spezial-Chip und Lidar

Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren

Digital
12.12.2025 07:31
2027 soll der Rivian R2 auch nach Europa kommen.
2027 soll der Rivian R2 auch nach Europa kommen.(Bild: Rivian)

Rivian will Fahrzeuge seiner nächsten Generation zu selbstfahrenden Autos machen. Dafür entwickelte der Tesla-Rivale und VW-Partner selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe seines neuen Modells R2 integrieren. Zudem bekommen die Rivian-Elektroautos einen Sprachassistenten aus eigener Entwicklung.

Auch Tesla verspricht, dass die neuen Fahrzeuge des Konzerns bereits die nötige Technik an Bord haben, um autonom zu fahren. Auf dieser Basis will Firmenchef Elon Musk Tesla zur Nummer eins beim autonomen Fahren machen. Allerdings behauptet er im Gegensatz zum Großteil der Branche, dies nur mit Kameras als Sensoren schaffen zu können.

Anders als Tesla
Rivian verfolgt einen völlig anderen Ansatz als Tesla und betont, die auch unter dem Namen Lidar bekannten Laser-Radare seien wichtig für die Sicherheit. Kameras stießen etwa bei schwachem oder zu grellem Licht sowie im Nebel an ihre Grenzen, sagte Rivian-Managerin Vidya Rajagopalan. Die Laser-Radare, auf die auch die Google-Schwesterfirma Waymo bei ihren Robotaxis setzt, tasten dagegen die Umgebung des Fahrzeugs mit ihren Strahlen ab. Zudem bekommt der R2 elf Kameras und fünf Radar-Sensoren.

Die Fahrzeuge sollen auch aus Fahrsituationen im Alltag lernen, sagte der zuständige Rivian-Manager James Philbin. Die Firma will die Funktion für eine einmalige Zahlung von 2500 Dollar oder im Abonnement für rund 50 Dollar pro Monat zur Verfügung stellen. Der R2 soll im kommenden Jahr in den USA zu Preisen ab 45.000 Dollar auf den Markt kommen.

Lesen Sie auch:
Der Deal ist besiegelt
VW steckt 6 Mrd. Dollar in Verlust-Firma Rivian
14.11.2024
Überraschungs-Coup
Diese zwei coolen Stromer bringt Rivian in Europa
11.03.2024

Milliarden von VW
Volkswagen sicherte sich mit einer Investition von bis zu 5,8 Milliarden Dollar Zugang zur Elektronik-Architektur von Rivian. In einem Gemeinschaftsunternehmen entwickeln die beiden Hersteller sie für künftige Elektromodelle von VW für die westlichen Automärkte weiter.

Ein zentraler Unterschied der bei Rivian entwickelten Architektur ist, dass sie nach Zonen im Fahrzeug statt nach Funktionen aufgebaut ist. Die Lösung sorgt für weniger Komplexität und kürzere Kabelstränge – und drückt damit auch die Kosten. Auf Zonen-Architektur setzen auch der Elektroauto-Vorreiter Tesla und diverse chinesische Hersteller.

KI-Wettrennen
GPT-5.2: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor
Zentrale Stelle
Trump will KI-Regeln von US-Staaten aushebeln
„Ungültig“
Social-Media-Verbot: Reddit klagt gegen Australien
Urteil gekippt
Teilerfolg für Apple im Streit mit Epic Games
Spezial-Chip und Lidar
Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren

