Ukraine widerspricht Putin: Pokrowsk nicht erobert

Die Armee sei in Pokrowsk mit Such- und Angriffstruppen im Einsatz, erklärte das Operative Kommando „Ost“ am Dienstag. „Die Eliminierung des Feindes in städtischen Gebieten in Pokrowsk dauert an.“ Russische Soldaten, die den dichten Nebel genutzt hätten, um ins Stadtzentrum vorzudringen und ein „Flaggen-Selfie“ zu machen, seien kurz darauf hastig geflohen, zitierte die „Ukrajinska Prawda“ das Militär. Das Hissen der Flagge, das in einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video zu sehen war, sei lediglich eine Propaganda-Aktion gewesen.