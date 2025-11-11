Ukrainische Armee gerät an Südfront ins Wanken

Die Heeresgruppe Süd zog sich laut eigenen Angaben um etwa zehn Kilometer zurück. Seit mehreren Tagen würden intensive Kämpfe toben. Ein Ziel der russischen Truppen ist es derzeit, die Kleinstadt Huljajpole von Osten her zu erobern. Zudem sollen nördlicher liegende Nachschubrouten abgeschnitten werden. Eine Siedlung, die nur noch etwas mehr als zehn Kilometer von der Frontlinie entfernt sei, werde bereits regelmäßig von russischen Drohnen und Gleitbomben angegriffen.