Österreich erteilt Trumps Öxit-Fantasien Absage

Die FPÖ schiebt die Überlegungen Trumps, dass Österreich und andere Länder aus der EU austreten könnten, der Regierung wegen deren „unglaubwürdigen Neutralitätspolitik“ in die Schuhe. Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst: „Über die Beweggründe der Amerikaner in der Sicherheitsstrategie kann man nur spekulieren. Solche Einschätzungen zeigen aber, wie wichtig eine glaubhafte Neutralitätspolitik ist, die von dieser Regierung leider nicht gelebt wird. Die FPÖ hat jedenfalls kein Interesse, die EU zu spalten – im Gegenteil: Die FPÖ fordert eine Reform der EU ein, um sie international wieder stärker zu machen.“